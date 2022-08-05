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https://tr.sputniknews.com/20220805/abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubuna-tayvan-yakinlarinda-kalma-emri-verildi-1059527003.html
ABD’nin uçak gemisi taarruz grubuna Tayvan yakınlarında kalma emri verildi
ABD’nin uçak gemisi taarruz grubuna Tayvan yakınlarında kalma emri verildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD askerlerinin önümüzdeki haftalarda Tayvan Boğazı’nda deniz ve hava devriye... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
çin
tayvan
abd
john kirby
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.“Japonya dahil bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğine olan bağlılığımızı sergilemek için yeni adımlar atacağız” diyen yetkili, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Ronald Reagan uçak gemisi taarruz grubuna Tayvan yakınlarında kalarak durumu takip etme emrinin verildiğini söyledi.Çin’in Tayvan yönünde 11 füze fırlatmasını kınadıklarını Kirby, bunun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine aşırı tepki olduğunu belirterek, “Ayrıca Çin’in önümüzdeki günlerde eylemlerine devam etmesini bekliyoruz. ABD, Pekin’in eylemlerine hazır, ama kriz aramıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/cin-tayvan-bogazinda-basarili-bir-sekilde-hassas-fuze-saldirisi-duzenlendi-1059491879.html
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çin, tayvan, abd, john kirby, tatbikat

ABD’nin uçak gemisi taarruz grubuna Tayvan yakınlarında kalma emri verildi

00:48 05.08.2022
© AFP 2022 / Drew AngererPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD askerlerinin önümüzdeki haftalarda Tayvan Boğazı’nda deniz ve hava devriye görevi yürüteceğini belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.
Japonya dahil bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğine olan bağlılığımızı sergilemek için yeni adımlar atacağız” diyen yetkili, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Ronald Reagan uçak gemisi taarruz grubuna Tayvan yakınlarında kalarak durumu takip etme emrinin verildiğini söyledi.
Çin’in Tayvan yönünde 11 füze fırlatmasını kınadıklarını Kirby, bunun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine aşırı tepki olduğunu belirterek, “Ayrıca Çin’in önümüzdeki günlerde eylemlerine devam etmesini bekliyoruz. ABD, Pekin’in eylemlerine hazır, ama kriz aramıyor” dedi.
Rusya ve Çin'in Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Deniz İşbirliği 2015' adı verilen ortak tatbikat sırasında Moskova isimli muhafız füze kruvazöründe yapılan kimyasal silahlara karşı savunma tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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