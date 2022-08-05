https://tr.sputniknews.com/20220805/ata-platform-direktoru-ozdemir-bolgede-turkiyenin-ana-partneri-rusya-1059543556.html
ATA Platform Direktörü Özdemir: Bölgede Türkiye’nin ana partneri Rusya
ATA Platform Direktörü Özdemir: Bölgede Türkiye’nin ana partneri Rusya
ATA (Asya, Türkiye, Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, “Bölgede Türkiye’nin ana partneri Rusya olduğu için Soçi’deki ikili zirvenin yapılması... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:24+0300
2022-08-05T13:24+0300
2022-08-05T13:24+0300
dünya
soçi
volkan özdemir
ata platformu
ismet özçelik
çok kutuplu dünya
çin
tayvan
avrupa
yaptırım
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04.08.2022 - Ankara Farki
ATA (Asya, Türkiye, Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir İsmet Özçelik’le Ankara Farkı radyo programına konuk oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan ATA (Asya, Türkiye, Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, Soçi’de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesini ve Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Özdemir, buluşmada üzerinde durulacak olası konu başlıklarını yorumladı.‘Rusya ile ciddi bir diyaloğumuz var’Soçi’de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Erdoğan Putin görüşmesinin daha çok iki ayağı olacak, her zaman olduğu gibi; enerji iş birliğinde finansal ödemeler dengesi üzerinden yeni bir müzakere olacak. Türkiye daha ucuza Rus gazını ithal edebilir mi? Rusya’nın düşman ilan ettiği ülkeler arasında değiliz. Rusya ile ciddi bir diyaloğumuz var burada. Hatta Rusya’dan indirim alabilecek miyiz? Ya da ödemelerde bir kolaylık sağlanabilecek mi? Çünkü Türkiye açısından da çok ciddi bir cari kriz sorunu var, cari açık sorunu var, krize dönüşmüş durumda. Öbür taraftan ise Suriye’de hala bir operasyon mümkün mü değil mi? Eğer Türkiye Suriye’de operasyon konusunda ısrarcı olacaksa Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri var. Orada hala da ciddi bir PYD-PKK yapılanması var. Burada tabii konuşacağı adres bölge ülkeleri; İran ve Rusya. İlk önce de Rusya. Şimdi biz burada bir operasyon yapabilecek miyiz? Bence bunun da bir müzakeresi orada yaşanacaktır, konuşulacaktır” şeklinde konuştu.‘Rusya pazarı Türkiye’ye 30 yıl sonra yeniden açılıyor’Rusya’da Türk iş dünyasına çok önemli fırsatlar doğduğunu ifade eden Özdemir, “İş dünyası geçmişte zaten Rusya’da önemli başarılara imza attı. Şimdi bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Müthiş fırsatlar geliyor, iş dünyasının da yönlendirilmesi gerekiyor. İki koşul var; hem siyasi irade destek verecek hem de ciddi bir yönlendirmeyle Türk iş dünyası Rusya’da büyük fırsatlara ulaşacak. Umarım bu da gerçekleşir. Rusya pazarı Türkiye’ye 30 yıl sonra yeniden açılıyor. Avrupalı şirketlerin çekilmesi ve onun yerine Türk şirketlerinin girebilmesi için 30 yıl sonra müthiş bir fırsat elimize geçti. Bunu değerlendirmek siyasetçisi, iş dünyası ve diğer kültürel aktivitelerle bizim elimizde. O vizyonu hazırlamak, onları konuşmak lazım bence, asıl kazanım orada olacak” dedi.‘Şam ile barışması kesinlikle Türkiye’nin çıkarınadır’Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi askeri operasyonlar öncesi Türk yetkililerin Moskova’ya gidip görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Özdemir, Rusya’nın Türkiye’ye hava sahasını açmasıyla bir iş birliği geliştiğini belirtti. Türkiye’nin Şam ile barışmasının Rusya ile ilişkileri de olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Özdemir, şunları söyledi:‘ABD’nin amacı Avrupa üzerinde tahakküm sağlamak’‘Tek kutupluluğun 2020 itibarıyla bittiğini, yeni dönemi anlatan kavramın çok kutupluluk ve büyük güç rekabeti’ olduğunu söyleyen ATA Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, şunları kaydetti:‘Avrupa Rusya’ya bağımlı, Rusya Avrupa’ya değil’Rusya’ya uygulanan yaptırımların ters tepeceğinin ve bunun sonucunda Avrupa ekonomilerinin çökeceğinin altını çizen ve ABD’nin asıl hedefinin Tayvan üzerinden Çin’i kışkırtmak olduğunu dile getiren Özdemir, “Ukrayna savaşından sonra yaptırımlar açıklandıktan sonra sadece petrol ve doğalgaz değil; alüminyum, çinko, nikel, demir, çelik… buralarda Rusya çok güçlü bir ülke, madenlere sahip bir ülke ve dünya ticaretinde de aslında bilhassa doğalgazda Avrupa Rusya’ya bağımlı, Rusya Avrupa’ya değil, Rusya pazarını çeşitlendirebiliyor. ABD’nin bu yaptırımlarıyla birlikte Ukrayna’daki savaşa taraf olmaları ister istemez Rusya’nın da karşı cevabını doğurdu. Bu yaptırımlar ters tepecek, Rusya ekonomisi çökmeyecek fakat Avrupa ekonomileri çökecek. Bu tespiti yapmıştık biz, platformumuzda da yayınladık. Şimdi o sürece girdik. Ukrayna’da yılsonuna kadar bu savaş devam ederse Almanya’nın çok daha zorlanacağını düşünüyorum. Fakat şunu da not etmemiz gerekiyor; asıl küresel hegemonya savaşı. Yani bu büyük güç rekabeti ön hazırlık safhasını Ukrayna üzerinde gösterdi. Bence ABD’lilerin asıl derdi Asya-Pasifik ve Çin-Tayvan. Ukrayna savaşı bir anda çıkmadı, birkaç yıllık kışkırtma süreci var. Şimdi o sürece girildi ve yavaş yavaş Tayvan üzerinden asıl hedefini, Çin’i kışkırtmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-ve-putin-bugun-socide-bir-araya-gelecek-1059531869.html
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soçi, volkan özdemir, ata platformu, ismet özçelik, çok kutuplu dünya, çin, tayvan, avrupa, yaptırım, rusya, türkiye, ticaret, türk iş dünyası
ATA Platform Direktörü Özdemir: Bölgede Türkiye’nin ana partneri Rusya
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ATA (Asya, Türkiye, Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, “Bölgede Türkiye’nin ana partneri Rusya olduğu için Soçi’deki ikili zirvenin yapılması ihtiyacı duyuldu. Masada hem siyasi hem ticari konular var” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan ATA (Asya, Türkiye, Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, Soçi’de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesini ve Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Özdemir, buluşmada üzerinde durulacak olası konu başlıklarını yorumladı.
‘Rusya ile ciddi bir diyaloğumuz var’
Soçi’de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Erdoğan Putin görüşmesinin daha çok iki ayağı olacak, her zaman olduğu gibi; enerji iş birliğinde finansal ödemeler dengesi üzerinden yeni bir müzakere olacak. Türkiye daha ucuza Rus gazını ithal edebilir mi? Rusya’nın düşman ilan ettiği ülkeler arasında değiliz. Rusya ile ciddi bir diyaloğumuz var burada. Hatta Rusya’dan indirim alabilecek miyiz? Ya da ödemelerde bir kolaylık sağlanabilecek mi? Çünkü Türkiye açısından da çok ciddi bir cari kriz sorunu var, cari açık sorunu var, krize dönüşmüş durumda. Öbür taraftan ise Suriye’de hala bir operasyon mümkün mü değil mi? Eğer Türkiye Suriye’de operasyon konusunda ısrarcı olacaksa Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri var. Orada hala da ciddi bir PYD-PKK yapılanması var. Burada tabii konuşacağı adres bölge ülkeleri; İran ve Rusya. İlk önce de Rusya. Şimdi biz burada bir operasyon yapabilecek miyiz? Bence bunun da bir müzakeresi orada yaşanacaktır, konuşulacaktır” şeklinde konuştu.
‘Rusya pazarı Türkiye’ye 30 yıl sonra yeniden açılıyor’
Rusya’da Türk iş dünyasına çok önemli fırsatlar doğduğunu ifade eden Özdemir, “İş dünyası geçmişte zaten Rusya’da önemli başarılara imza attı. Şimdi bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Müthiş fırsatlar geliyor, iş dünyasının da yönlendirilmesi gerekiyor. İki koşul var; hem siyasi irade destek verecek hem de ciddi bir yönlendirmeyle Türk iş dünyası Rusya’da büyük fırsatlara ulaşacak. Umarım bu da gerçekleşir. Rusya pazarı Türkiye’ye 30 yıl sonra yeniden açılıyor. Avrupalı şirketlerin çekilmesi ve onun yerine Türk şirketlerinin girebilmesi için 30 yıl sonra müthiş bir fırsat elimize geçti. Bunu değerlendirmek siyasetçisi, iş dünyası ve diğer kültürel aktivitelerle bizim elimizde. O vizyonu hazırlamak, onları konuşmak lazım bence, asıl kazanım orada olacak” dedi.
‘Şam ile barışması kesinlikle Türkiye’nin çıkarınadır’
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi askeri operasyonlar öncesi Türk yetkililerin Moskova’ya gidip görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Özdemir, Rusya’nın Türkiye’ye hava sahasını açmasıyla bir iş birliği geliştiğini belirtti. Türkiye’nin Şam ile barışmasının Rusya ile ilişkileri de olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Özdemir, şunları söyledi:
“2016’dan itibaren yaptığımız operasyonlara bakın. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarına bakalım. Bu harekatlar, bizim askeri yetkililerimizin Moskova’ya gidip müzakere edip, anlaşması sonrası başladı. Rusya orada hava sahasını açmasa operasyonlar öyle kolay olmuyor, dolayısıyla bir iş birliği gelişti. Fakat son birkaç yıldır akamete uğradı, tıkanıklık İdlib merkezli yaşandı ve maalesef Türkiye’nin Şam ile barışmamasından… Türkiye çok ağır bir sığınmacı göçmen sorunu yaşıyor, sırf bunun halledilmesi için de Şam ile görüşülmesi, barışılması lazım. Güvenlik açısından sizin önceliğiniz Fırat’ın Doğusundaki o ABD şemsiyesi altıdaki PYD-PKK’yı tasfiye etmekse Şam ile barışmak zorundasınız. Şam ile barışması kesinlikle Türkiye’nin çıkarlarınadır, yapması gerekiyor.”
‘ABD’nin amacı Avrupa üzerinde tahakküm sağlamak’
‘Tek kutupluluğun 2020 itibarıyla bittiğini, yeni dönemi anlatan kavramın çok kutupluluk ve büyük güç rekabeti’ olduğunu söyleyen ATA Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, şunları kaydetti:
“İktisadi olarak dünyanın ekonomik merkezinin Asya’ya kayması, Çin’in bugün uluslararası telif haklarından tutun dünya Ar-Ge’sinin toplamının yüzde 30’unu yapan bir ülke olması, yani üretim ve ticarette ve teknolojide ABD’nin önüne geçmeye başlamasıyla ister istemez sistem değişmeye başladı. Rusya da bölgesinde etkinliğini arttırdı. Çok kutuplu sistem geliyor, güç dengeleri oturuyor. Yeni dönemi bize anlatan kavram artık tek kutupluluk, ABD hegemonyası değil. Bakın geçen sene ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin altında büyük güç rekabeti vardır. ‘Artık barınamıyorum, oradan çekilerek düşmanlarımı batağa çekeyim, onlar uğraşsın. Avrasya coğrafyasında ben bu savaşı kaybediyorsam o zaman hiç olmazsa Avrupalı müttefiklerimi yanıma çekeyim. Peki bunu nasıl başaracağım? Ukrayna’da bir savaşı provoke edeceğim.’ Ukrayna krizinin, Ukrayna savaşının başlamasındaki temel sebep bu aslında; ABD’nin orada kışkırtarak Ukrayna üzerinden Avrupa’yı tekrar kontrolü altına alma ve Ukrayna’yı bir şekilde karıştırmaya, Ukrayna’nın sonunun felaket olacağını bile bile itmeye yönelik bir politika. Amerika’nın buradaki amacı tamam Rusçayı da yıpratmak ama asıl amacı Ukrayna üzerinden Avrupa üzerindeki tahakkümünü sağlamak. Bakın Almanya’yı tamamen boyunduruk altına aldı.”
‘Avrupa Rusya’ya bağımlı, Rusya Avrupa’ya değil’
Rusya’ya uygulanan yaptırımların ters tepeceğinin ve bunun sonucunda Avrupa ekonomilerinin çökeceğinin altını çizen ve ABD’nin asıl hedefinin Tayvan üzerinden Çin’i kışkırtmak olduğunu dile getiren Özdemir, “Ukrayna savaşından sonra yaptırımlar açıklandıktan sonra sadece petrol ve doğalgaz değil; alüminyum, çinko, nikel, demir, çelik… buralarda Rusya çok güçlü bir ülke, madenlere sahip bir ülke ve dünya ticaretinde de aslında bilhassa doğalgazda Avrupa Rusya’ya bağımlı, Rusya Avrupa’ya değil, Rusya pazarını çeşitlendirebiliyor. ABD’nin bu yaptırımlarıyla birlikte Ukrayna’daki savaşa taraf olmaları ister istemez Rusya’nın da karşı cevabını doğurdu. Bu yaptırımlar ters tepecek, Rusya ekonomisi çökmeyecek fakat Avrupa ekonomileri çökecek. Bu tespiti yapmıştık biz, platformumuzda da yayınladık. Şimdi o sürece girdik. Ukrayna’da yılsonuna kadar bu savaş devam ederse Almanya’nın çok daha zorlanacağını düşünüyorum. Fakat şunu da not etmemiz gerekiyor; asıl küresel hegemonya savaşı. Yani bu büyük güç rekabeti ön hazırlık safhasını Ukrayna üzerinde gösterdi. Bence ABD’lilerin asıl derdi Asya-Pasifik ve Çin-Tayvan. Ukrayna savaşı bir anda çıkmadı, birkaç yıllık kışkırtma süreci var. Şimdi o sürece girildi ve yavaş yavaş Tayvan üzerinden asıl hedefini, Çin’i kışkırtmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.