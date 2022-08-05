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https://tr.sputniknews.com/20220805/blinken-rusyanin-basketbolcu-grinerle-ilgili-esir-degisimi-teklifini-degerlendirecegiz-1059537138.html
Blinken: Rusya'nın basketbolcu Griner'le ilgili esir değişimi teklifini değerlendireceğiz
Blinken: Rusya'nın basketbolcu Griner'le ilgili esir değişimi teklifini değerlendireceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner hakkında Moskova'nın sunduğu esir değişimi teklifini... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T11:23+0300
2022-08-05T11:23+0300
dünya
brittney griner
abd
paul whelan
rusya
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova'nın tutuklu basketbol yıldızı Brittney Griner'in esir değişimiyle serbest kalması konusunda devlet başkanları düzeyinde görüşmek üzere yaptığı son teklifi değerlendireceklerini belirtti.Kamboçya'daki dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada Blinken, "Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov bu sabah, tutuklanan ABD'li yıldızla takas yapmaya hazır olduklarını söyledi. Bunu değerlendireceğiz" dedi.Brittney Griner, dün Rus yargısı tarafından uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Konuya ilişkin yorum yapan Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor" dedi.Bakan, Griner'e verilen cezanın 'hiçbir şekilde haksız yere gözaltına alındığına dair kararlılıklarını değiştirmeyeceğini' ifade ederek, onunla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ı da eve getirmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.Blinken, "Rusya'daki tüm ABD vatandaşı tutuklulara adil ve şeffaf muamele yapılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/abdli-basketbolcu-griner-rusyada-uyusturucu-kacakciligindan-9-yil-hapse-mahkum-edildi-1059512031.html
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brittney griner, abd, paul whelan, rusya, antony blinken

Blinken: Rusya'nın basketbolcu Griner'le ilgili esir değişimi teklifini değerlendireceğiz

11:23 05.08.2022
© AFP 2022 / TANG CHHIN SOTHYAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / TANG CHHIN SOTHY
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner hakkında Moskova'nın sunduğu esir değişimi teklifini değerlendireceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova'nın tutuklu basketbol yıldızı Brittney Griner'in esir değişimiyle serbest kalması konusunda devlet başkanları düzeyinde görüşmek üzere yaptığı son teklifi değerlendireceklerini belirtti.
Kamboçya'daki dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada Blinken, "Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov bu sabah, tutuklanan ABD'li yıldızla takas yapmaya hazır olduklarını söyledi. Bunu değerlendireceğiz" dedi.
Brittney Griner, dün Rus yargısı tarafından uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Konuya ilişkin yorum yapan Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor" dedi.
Bakan, Griner'e verilen cezanın 'hiçbir şekilde haksız yere gözaltına alındığına dair kararlılıklarını değiştirmeyeceğini' ifade ederek, onunla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ı da eve getirmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Blinken, "Rusya'daki tüm ABD vatandaşı tutuklulara adil ve şeffaf muamele yapılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Brittney Griner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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