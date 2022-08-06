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https://tr.sputniknews.com/20220806/abdde-okul-saldirisina-komplo-diyen-programciya-493-milyon-dolar-ceza-1059595961.html
ABD'de okul saldırısına 'komplo' diyen programcıya 49.3 milyon dolar ceza
ABD'de okul saldırısına 'komplo' diyen programcıya 49.3 milyon dolar ceza
Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, 2012'de Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T19:10+0300
2022-08-06T19:13+0300
dünya
abd
alex jones
sandy hook
okul
silah
tazminat
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Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones'un, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi nedeniyle açılan davada karar açıklandı.Teksas’ta görülen davada jüri, Jones’un Sandy Hook İlkokulu katliamını aktörler tarafından sahnelenen bir aldatmaca olduğu şeklindeki yayınlarına karşılık 45,2 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.Aynı davada jüri, önceki gün de Jones’u, 4.1 milyon dolar aileye açtığı zararı telafi edici tazminat ödemesine hükmetmişti.Sandy Hook İlkokulundaki saldırıda 6 yaşındaki çocukları öldürülen bir aile tarafından açılan 150 milyon dolarlık davada, Jones’un şu ana kadar ödemekle yükümlü olduğu tazminat toplam 49,3 milyon dolar oldu.Jones hakkında diğer Sandy Hook katlaimı kurbanları ailelerinin açtığı davaların da önümüzdeki hafta Connecticut’ta devam edeceği kaydedildi.- Sandy Hook saldırısı ve Alex Jonesİnternet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda 20'si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının, bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmiş, tepkiler üzerine saldırının gerçek olduğunu sonradan kabul etmişti.Saldırıda çocuklarını kaybeden aileler, saldırının yalan olduğunu iddia eden Jones’a hakaret davası açmış, davalardan birine bakan hakim 15 Kasım 2021’de, Jones’un ve kendisine bağlı şirketlerin ailelere tazminat ödemesine hükmetmişti.Bunun üzerine Jones, 18 Nisan’da kurucusu olduğu, komplo teorileri ile bilinen İnfowars sitesi için mahkemeye iflas koruması dilekçesi sunmuştu.Teksas'taki davada tanıklık eden bir ekonomist, Jones'un net servetinin 135 ila 270 milyon dolar arasında olduğu tahmininde bulunmuştu.Aşırı sağcı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı radyo programcısı Alex Jones, kurucusu olduğu İnfowars gibi siteler üzerinden yaptığı yayınlarla zaman zaman tartışma konusu oluyor.Jones’un ayrıca, Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığı, NASA'nın Ay'a ayak basma olayının sahte olduğu ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiği şeklinde görüşleri bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abdde-komplo-teorisyeni-dezenformasyon-yaptigi-gerekcesiyle-tazminat-odeyecek-1050838241.html
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abd, alex jones, sandy hook, okul, silah, tazminat

ABD'de okul saldırısına 'komplo' diyen programcıya 49.3 milyon dolar ceza

19:10 06.08.2022 (güncellendi: 19:13 06.08.2022)
© REUTERS / JIM BOURGAlex Jones
Alex Jones - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© REUTERS / JIM BOURG
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Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, 2012'de Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine açılan davada Jones, yaklaşık 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones'un, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi nedeniyle açılan davada karar açıklandı.
Teksas’ta görülen davada jüri, Jones’un Sandy Hook İlkokulu katliamını aktörler tarafından sahnelenen bir aldatmaca olduğu şeklindeki yayınlarına karşılık 45,2 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.
Aynı davada jüri, önceki gün de Jones’u, 4.1 milyon dolar aileye açtığı zararı telafi edici tazminat ödemesine hükmetmişti.
Sandy Hook İlkokulundaki saldırıda 6 yaşındaki çocukları öldürülen bir aile tarafından açılan 150 milyon dolarlık davada, Jones’un şu ana kadar ödemekle yükümlü olduğu tazminat toplam 49,3 milyon dolar oldu.
Jones hakkında diğer Sandy Hook katlaimı kurbanları ailelerinin açtığı davaların da önümüzdeki hafta Connecticut’ta devam edeceği kaydedildi.

- Sandy Hook saldırısı ve Alex Jones

İnternet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda 20'si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının, bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmiş, tepkiler üzerine saldırının gerçek olduğunu sonradan kabul etmişti.
Saldırıda çocuklarını kaybeden aileler, saldırının yalan olduğunu iddia eden Jones’a hakaret davası açmış, davalardan birine bakan hakim 15 Kasım 2021’de, Jones’un ve kendisine bağlı şirketlerin ailelere tazminat ödemesine hükmetmişti.
Bunun üzerine Jones, 18 Nisan’da kurucusu olduğu, komplo teorileri ile bilinen İnfowars sitesi için mahkemeye iflas koruması dilekçesi sunmuştu.
Teksas'taki davada tanıklık eden bir ekonomist, Jones'un net servetinin 135 ila 270 milyon dolar arasında olduğu tahmininde bulunmuştu.
Aşırı sağcı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı radyo programcısı Alex Jones, kurucusu olduğu İnfowars gibi siteler üzerinden yaptığı yayınlarla zaman zaman tartışma konusu oluyor.
Jones’un ayrıca, Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığı, NASA'nın Ay'a ayak basma olayının sahte olduğu ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiği şeklinde görüşleri bulunuyor.
Alex Jones - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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