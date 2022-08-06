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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/dhc-savunma-karargahi-ukrayna-ordusu-donetski-bombaladi-lepestok-mayinlari-sacti-1059579570.html
DHC Savunma Karargahı: Ukrayna ordusu Donetsk'i bombaladı, Lepestok mayınları saçtı
DHC Savunma Karargahı: Ukrayna ordusu Donetsk'i bombaladı, Lepestok mayınları saçtı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı, Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin Kuybışevskiy bölgesini bombalayarak PFM-1 Lepestok mayınları... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T09:50+0300
2022-08-06T09:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
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Karargahın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukraynalı militanlar, kentin Kuybışevskiy bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi ve yasaklı PMF-1 Lepestok anti-personel mayınları saçtı. Yerli sakinler, Ukraynalı silahlı oluşumlarının çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirilen saldırı sırasında saçılan bu türden birçok mayın buldu” ifadelerine yer verildi.İnsanların ayak kısmına zarar veren PMF-1 Lepestok (Yaprak) anti-personel mayınları, üzerine basıldığı anda infilak ediyor. Uzaktan fırlatılan taşıyıcılarla havada saçılıp zemine döşenmiş oluyor. Bu mayın olağandışı yapısı sayesinde siviller tarafından tehlikeli nesne olarak tanımlanamadığı için özellikle tehlike taşıyor. Sovyet yapımı mayın, Amerikan BLU-43/B'nin (Dragontooth) neredeyse tıpatıp bir kopyası.
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DHC Savunma Karargahı: Ukrayna ordusu Donetsk'i bombaladı, Lepestok mayınları saçtı

09:50 06.08.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı, Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin Kuybışevskiy bölgesini bombalayarak PFM-1 Lepestok mayınları saçtığını duyurdu.
Karargahın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukraynalı militanlar, kentin Kuybışevskiy bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi ve yasaklı PMF-1 Lepestok anti-personel mayınları saçtı. Yerli sakinler, Ukraynalı silahlı oluşumlarının çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirilen saldırı sırasında saçılan bu türden birçok mayın buldu” ifadelerine yer verildi.
İnsanların ayak kısmına zarar veren PMF-1 Lepestok (Yaprak) anti-personel mayınları, üzerine basıldığı anda infilak ediyor. Uzaktan fırlatılan taşıyıcılarla havada saçılıp zemine döşenmiş oluyor. Bu mayın olağandışı yapısı sayesinde siviller tarafından tehlikeli nesne olarak tanımlanamadığı için özellikle tehlike taşıyor. Sovyet yapımı mayın, Amerikan BLU-43/B'nin (Dragontooth) neredeyse tıpatıp bir kopyası.
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