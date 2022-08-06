https://tr.sputniknews.com/20220806/dhc-savunma-karargahi-ukrayna-ordusu-donetski-bombaladi-lepestok-mayinlari-sacti-1059579570.html

DHC Savunma Karargahı: Ukrayna ordusu Donetsk'i bombaladı, Lepestok mayınları saçtı

DHC Savunma Karargahı: Ukrayna ordusu Donetsk'i bombaladı, Lepestok mayınları saçtı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı, Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin Kuybışevskiy bölgesini bombalayarak PFM-1 Lepestok mayınları... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T09:50+0300

2022-08-06T09:50+0300

2022-08-06T09:50+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

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Karargahın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukraynalı militanlar, kentin Kuybışevskiy bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi ve yasaklı PMF-1 Lepestok anti-personel mayınları saçtı. Yerli sakinler, Ukraynalı silahlı oluşumlarının çok namlulu roketatar sistemleri ile gerçekleştirilen saldırı sırasında saçılan bu türden birçok mayın buldu” ifadelerine yer verildi.İnsanların ayak kısmına zarar veren PMF-1 Lepestok (Yaprak) anti-personel mayınları, üzerine basıldığı anda infilak ediyor. Uzaktan fırlatılan taşıyıcılarla havada saçılıp zemine döşenmiş oluyor. Bu mayın olağandışı yapısı sayesinde siviller tarafından tehlikeli nesne olarak tanımlanamadığı için özellikle tehlike taşıyor. Sovyet yapımı mayın, Amerikan BLU-43/B'nin (Dragontooth) neredeyse tıpatıp bir kopyası.

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