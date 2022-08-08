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https://tr.sputniknews.com/20220808/cnn-hunter-skandali-sagci-medya-hikayesinden-ibaret-degil-biden-yeniden-aday-olamayabilir--1059658025.html
CNN: Hunter skandalı sağcı medya hikayesinden ibaret değil, Biden yeniden aday olamayabilir
CNN: Hunter skandalı sağcı medya hikayesinden ibaret değil, Biden yeniden aday olamayabilir
Demokrat Parti yanlısı CNN'de sunucu Brian Stelter, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki federal soruşturma ve bilgisayarından çıkan skandallar... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T16:43+0300
2022-08-08T17:23+0300
dünya
hunter biden
joe biden
cnn
dizüstü bilgisayar
yolsuzluk
skandal
penis
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ABD'de halk desteği dibe vuran Başkan Joe Biden'ın terkedilmiş dizüstü bilgisayarının içeriğiyle gündemden düşmeyen ve iş ilişkileri federal soruşturma altında olan oğlu Hunter Biden'la ilgili skandallar nedeniyle 2024 seçimlerinde aday olamayabileceği, Demokrat Parti yanlısı CNN kanalında dile getirildi. Hunter Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde babasına erişimi milyonlarca dolara satması dahil pek çok dalavereyi içeren terkedilmiş dizüstü bilgisayarından her gün yeni bir skandal çıkarken, CNN'in 'Reliable Sources' programında sunucu Brian Stelter, Biden'ın oğlu nedeniyle 2024'te aday olmama kararı alabileceğini gündeme getirdi.First lady Jill Biden'ın eski sözcüsü Michael LaRosa'yı konuk eden Stelter, 6 Ağustos'ta The New York Times gazetesinde köşe yazarı Maureen Dowd'un 46. Başkan'a ikinci dönem için aday olmaması çağrısı yaptığı 'Hey Joe, yeniden yarışmayı deneme' başlıklı makalesini alıntıladı. CNN sunucusu "Maureen Dowd'un New York Times'daki köşesi temelde Joe Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmaması gerektiğini söylüyor. Aylardır devam eden ve giderek daha yüksek sesle dile getirilen bir anlatı bu, bazı Demokrat milletvekillerinin Biden'ın topal ördek olduğunu ve 2024'te yarışmaması gerektiğini söylemesi dahil" dedi.LaRosa ise "Biden defalarca söylediği gibi yarışmayı planlıyor. Neden yarışmaması gerektiğini anlamıyorum. Bunun için bir neden duymadım" karşılığını verdi.Bunun üzerine 79 yaşındaki Biden'ın yaşının bir etken olabileceğini söyleyen ve Adalet Bakanlığı'nın Hunter'ın vergi ihlalleri ve şaibeli iş anlaşmalarına ilişkin soruşturmasını gündeme getiren Stelter, şöyle konuştu:"Peki ya oğlu, peki ya Hunter? Hunter federal soruşturma altında, her an resmi suçlamalar gelebilir. Bu, sağcı medyanın hikayesinden ibaret değil. Bu, Bidenlar için gerçek bir sorun. Oğlu göz önüne alındığında, yeniden aday olmamaya karar verebilir mi?” Ancak LaRosa, Biden'ın işine odaklandığı ve bu meseleleri düşünmediğinde ısrar etti.CNN'e konuşan ismi açıklanmayan kaynaklara göre Hunter Biden'ın ticari faaliyetleri hakkındaki soruşturma kritik bir aşamaya ulaştı ve federal müfettişler resmi suçlamada bulunup bulunmamayı tartıyor. Habere göre savcılar, Hunter Biden'ın vergi ihlalleri ve madde bağımlılığıyla mücadele ederken ateşli silah satın alımı sırasında yanlış beyanda bulunmasıyla ilgili suçlamada bulunmayı değerlendiriyor. Delaware'deki ABD Savcılığı'nın 2018'de başlattığı soruşturma, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Hunter'ın tamircide unuttuğu bilgisayarın FBI'a teslim edildiği ve içinden yolsuzluk dalaverelerinden ve özel hayatla ilgili şüphe uyandırıcı ifşaatlara dek pek çok skandalın çıktığı haberiyle yeni bir boyut kazanmıştı.İlkin Ekim 2020'de New York Post'un verdiği haber, Twitter'da sansürlenip istihbaratçılarla ana medya tarafından 'Rus dezenformasyonu' diye karalandıktan sonra, nihayet Mart 2022'de The Washington Post ve The New York Times tarafından doğrulandı ve yayın konusu yapıldı. Bilgisayarından çıplak, seks yaparken, uyuşturucu kullanırken çekilmiş özçekimleri de çıkan Hunter'ın bir notunda penisine takıntılı olması ve uyarılmanın çeşitli derecelerinde fotoğraflarını çekmesini 'vücut dismorfisiyle' gerekçelendirdiği öğrenildi. New York Post'un sabit diskle ilgili son haberinde Hunter'ın 12 Temmuz 2018 tarihli bir notta "9 inçlik (23 santimlik) çok büyük penisimin gerçekten büyük olduğuna dair güvence verilmesini sevdim. Size komik gelebilir ama vücut dismorfisi. Penisimin ortalama bir erkeğin penisinin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyorum" diye yazdığı belirtildi. Hunter Biden, bu notu yazdığının ertesi günü adı bilinmeyen bir kadınla seks yaptığına dair bir dizi görüntü çekti. Mayo Clinic web sitesine göre vücut dismorfik bozukluğu (beden algısı bozukluğu), kişinin görünüşünde kusur algılayıp bunu saplantı haline getirmesine neden oluyor.The Post'a konuşan psikoterapist Alyson Cohen, "Aşırı bir telafi gibi görünüyor. Hunter geçmişte kendinde bir şeylerin eksikliğini hissetmiş olabilir ve görünüşe göre içselleştirilmiş değerinin çoğunu penisine dayandırıyor" yorumunu yaptı.
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hunter biden, joe biden, cnn, dizüstü bilgisayar, yolsuzluk, skandal, penis

CNN: Hunter skandalı sağcı medya hikayesinden ibaret değil, Biden yeniden aday olamayabilir

16:43 08.08.2022 (güncellendi: 17:23 08.08.2022)
© AP Photo / Susan WalshHunter Biden
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Demokrat Parti yanlısı CNN'de sunucu Brian Stelter, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki federal soruşturma ve bilgisayarından çıkan skandallar nedeniyle 2024 seçimlerinde aday olamayabileceğini söyledi. Stelter "Bu, sağcı medya hikayesinden ibaret değil, Bidenlar için gerçek bir sorun" dedi.
ABD'de halk desteği dibe vuran Başkan Joe Biden'ın terkedilmiş dizüstü bilgisayarının içeriğiyle gündemden düşmeyen ve iş ilişkileri federal soruşturma altında olan oğlu Hunter Biden'la ilgili skandallar nedeniyle 2024 seçimlerinde aday olamayabileceği, Demokrat Parti yanlısı CNN kanalında dile getirildi.
Hunter Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde babasına erişimi milyonlarca dolara satması dahil pek çok dalavereyi içeren terkedilmiş dizüstü bilgisayarından her gün yeni bir skandal çıkarken, CNN'in 'Reliable Sources' programında sunucu Brian Stelter, Biden'ın oğlu nedeniyle 2024'te aday olmama kararı alabileceğini gündeme getirdi.
First lady Jill Biden'ın eski sözcüsü Michael LaRosa'yı konuk eden Stelter, 6 Ağustos'ta The New York Times gazetesinde köşe yazarı Maureen Dowd'un 46. Başkan'a ikinci dönem için aday olmaması çağrısı yaptığı 'Hey Joe, yeniden yarışmayı deneme' başlıklı makalesini alıntıladı.
CNN sunucusu "Maureen Dowd'un New York Times'daki köşesi temelde Joe Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmaması gerektiğini söylüyor. Aylardır devam eden ve giderek daha yüksek sesle dile getirilen bir anlatı bu, bazı Demokrat milletvekillerinin Biden'ın topal ördek olduğunu ve 2024'te yarışmaması gerektiğini söylemesi dahil" dedi.
LaRosa ise "Biden defalarca söylediği gibi yarışmayı planlıyor. Neden yarışmaması gerektiğini anlamıyorum. Bunun için bir neden duymadım" karşılığını verdi.
Bunun üzerine 79 yaşındaki Biden'ın yaşının bir etken olabileceğini söyleyen ve Adalet Bakanlığı'nın Hunter'ın vergi ihlalleri ve şaibeli iş anlaşmalarına ilişkin soruşturmasını gündeme getiren Stelter, şöyle konuştu:
"Peki ya oğlu, peki ya Hunter? Hunter federal soruşturma altında, her an resmi suçlamalar gelebilir. Bu, sağcı medyanın hikayesinden ibaret değil. Bu, Bidenlar için gerçek bir sorun. Oğlu göz önüne alındığında, yeniden aday olmamaya karar verebilir mi?”
Ancak LaRosa, Biden'ın işine odaklandığı ve bu meseleleri düşünmediğinde ısrar etti.
CNN'e konuşan ismi açıklanmayan kaynaklara göre Hunter Biden'ın ticari faaliyetleri hakkındaki soruşturma kritik bir aşamaya ulaştı ve federal müfettişler resmi suçlamada bulunup bulunmamayı tartıyor. Habere göre savcılar, Hunter Biden'ın vergi ihlalleri ve madde bağımlılığıyla mücadele ederken ateşli silah satın alımı sırasında yanlış beyanda bulunmasıyla ilgili suçlamada bulunmayı değerlendiriyor.
Delaware'deki ABD Savcılığı'nın 2018'de başlattığı soruşturma, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Hunter'ın tamircide unuttuğu bilgisayarın FBI'a teslim edildiği ve içinden yolsuzluk dalaverelerinden ve özel hayatla ilgili şüphe uyandırıcı ifşaatlara dek pek çok skandalın çıktığı haberiyle yeni bir boyut kazanmıştı.
İlkin Ekim 2020'de New York Post'un verdiği haber, Twitter'da sansürlenip istihbaratçılarla ana medya tarafından 'Rus dezenformasyonu' diye karalandıktan sonra, nihayet Mart 2022'de The Washington Post ve The New York Times tarafından doğrulandı ve yayın konusu yapıldı.
Bilgisayarından çıplak, seks yaparken, uyuşturucu kullanırken çekilmiş özçekimleri de çıkan Hunter'ın bir notunda penisine takıntılı olması ve uyarılmanın çeşitli derecelerinde fotoğraflarını çekmesini 'vücut dismorfisiyle' gerekçelendirdiği öğrenildi.
New York Post'un sabit diskle ilgili son haberinde Hunter'ın 12 Temmuz 2018 tarihli bir notta "9 inçlik (23 santimlik) çok büyük penisimin gerçekten büyük olduğuna dair güvence verilmesini sevdim. Size komik gelebilir ama vücut dismorfisi. Penisimin ortalama bir erkeğin penisinin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyorum" diye yazdığı belirtildi.
Hunter Biden, bu notu yazdığının ertesi günü adı bilinmeyen bir kadınla seks yaptığına dair bir dizi görüntü çekti.
Mayo Clinic web sitesine göre vücut dismorfik bozukluğu (beden algısı bozukluğu), kişinin görünüşünde kusur algılayıp bunu saplantı haline getirmesine neden oluyor.
The Post'a konuşan psikoterapist Alyson Cohen, "Aşırı bir telafi gibi görünüyor. Hunter geçmişte kendinde bir şeylerin eksikliğini hissetmiş olabilir ve görünüşe göre içselleştirilmiş değerinin çoğunu penisine dayandırıyor" yorumunu yaptı.
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