https://tr.sputniknews.com/20220718/greenwald-demokratlar-ikinci-kez-baskan-adayi-olmamasi-icin-bideni-sabote-etmeye-calisiyor-1058838456.html

Greenwald: Demokratlar, ikinci kez başkan adayı olmaması için Biden'ı sabote etmeye çalışıyor

Greenwald: Demokratlar, ikinci kez başkan adayı olmaması için Biden'ı sabote etmeye çalışıyor

Ünlü ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın yaşla ilişkili bilişsel zayıflamasına dair göstergeleri ve oğlu Hunter Biden'ın laptop ve iPhone'unun içindekilerle ilgili... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:51+0300

2022-07-18T16:51+0300

2022-07-18T17:54+0300

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glenn greenwald

hunter biden

başkanlık seçimleri

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Saygın bağımsız gazeteci Glenn Greenwald, anketlerde halk desteği dibe vuran ve ana akım medyanın desteğini kaybeden ABD Başkanı Joe Biden'ı asıl alaşağı etmek isteyenin kendi Demokrat Partisi olduğuna dikkat çekti.Sürekli pompalayanlar kimler?Fox News'a verdiği mülakatta Demokrat Partililerin 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ı aday görmek istemediğini belirten ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın bunamış olabileceğine işaret eden yaşla ilişkili bilişsel zayıflama göstergelerini yayanların Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri Bernie Sanders ya da önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın taraftarları olmadığını söyledi. Bunların 'Washington'daki stratejistler ve operatörler içinde 2019'da Biden'ın Demokratların başkan adaylığını parti içi atalet ve Obama'nın başkan yardımcısı kartviziti sayesinde kazanmasından korkmuş isimlerden' kaynaklandığını aktaran Greenwald, '2019'da Biden'ın o eski Biden olmadığı uyarısını yapanların şimdi de 46. Başkan'ın seçim kampanyasının zorluklarını taşımayı sürdüremeyeceğinden derinden endişe duyduğunu' belirtti.İlk görev süresinin ara döneminde çöktüKasım 2020 seçimlerinin üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bilişsel düşüşünün gözle görülür, elle tutulur hale gelmesine rağmen Biden'ın parti içi rakiplerini safdışı bırakıp yeniden aday olma girişimi karşısında Demokratların panik olduğunu dile getiren Greenwald, şöyle konuştu:"Demek istediğim, büyükanne-büyükbabası olan herkes Joe Biden'a neler olduğunu biliyor, üstüne üstlük Kasım 2022 ara seçimlerinde muhtemelen hezimete uğrayacaklar, çünkü Biden 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk görev süresinin ara döneminde halk desteği en çok dibe vuran Başkan haline geldi."Demokratların Biden'ın yeniden aday olma çabasını 'sonsuz bir sızıntı akışı yoluyla sabote etmeye çalıştığını iddia eden bağımsız gazeteci, daha önce 2020 başkanlık seçimleri sırasında reddettikleri ve hatta sansürlenmesini sağladıkları Biden'ın oğlu Hunter'ın laptopundakilerle ilgili skandalı yeniden canlandırdıklarını, iPhone'unu hackleyerek içinden yeni skandalları sızdırdıklarını ifade etti. Demokratların yüzde 64'ü başka aday istiyorGeçen hafta yayımlanan New York Times/Siena College anketi, Demokrat seçmenlerin yüzde 64'ünün yaklaşan 2024 başkanlık seçimi kampanyasında Joe Biden yerine yeni bir adayı tercih ettiklerini gösterdi. Demokratların sadece yüzde 13'ü ABD'nin doğru yolda olduğu yönünde görüş bildirdi. 50 eyaletin 44'ünde kayıpBugün yayımlanan Morning Consult anketine göre Biden'a halk desteği 2022'nin ikinci çeyreğinde daha da düşerken, 50 eyaletin 44'ünde seçmenler 46. Başkan'ın performansına olumludan ziyade olumsuz not verme eğiliminde olduklarını belirtti. Amerikalıların yüzde 93'ü enflasyondan endişeliBugün yayımlanan Fox News anketinde son 41 yılın rekorunu kıran yüksek enflasyondan endişe duyan Amerikalıların oranı yüzde 93'e ulaştı. Amerikalıların yüzde 52'si enflasyonun gelecek yıllarda daha da artacağından emin olduklarını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20201031/gazeteci-greenwald-kurucusu-oldugu-interceptten-bideni-elestiren-icerigin-sansurlendigi-1043124904.html

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https://tr.sputniknews.com/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html

https://tr.sputniknews.com/20220331/wpost-15-yil-sonra-kabul-etti-hunter-bidenin-e-postalari-cinden-5-milyon-dolar-aldiginin-kaniti-1055192465.html

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