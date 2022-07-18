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https://tr.sputniknews.com/20220718/greenwald-demokratlar-ikinci-kez-baskan-adayi-olmamasi-icin-bideni-sabote-etmeye-calisiyor-1058838456.html
Greenwald: Demokratlar, ikinci kez başkan adayı olmaması için Biden'ı sabote etmeye çalışıyor
Greenwald: Demokratlar, ikinci kez başkan adayı olmaması için Biden'ı sabote etmeye çalışıyor
Ünlü ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın yaşla ilişkili bilişsel zayıflamasına dair göstergeleri ve oğlu Hunter Biden'ın laptop ve iPhone'unun içindekilerle ilgili... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T16:51+0300
2022-07-18T17:54+0300
dünya
abd
abd demokrat parti
joe biden
glenn greenwald
hunter biden
başkanlık seçimleri
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Saygın bağımsız gazeteci Glenn Greenwald, anketlerde halk desteği dibe vuran ve ana akım medyanın desteğini kaybeden ABD Başkanı Joe Biden'ı asıl alaşağı etmek isteyenin kendi Demokrat Partisi olduğuna dikkat çekti.Sürekli pompalayanlar kimler?Fox News'a verdiği mülakatta Demokrat Partililerin 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ı aday görmek istemediğini belirten ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın bunamış olabileceğine işaret eden yaşla ilişkili bilişsel zayıflama göstergelerini yayanların Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri Bernie Sanders ya da önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın taraftarları olmadığını söyledi. Bunların 'Washington'daki stratejistler ve operatörler içinde 2019'da Biden'ın Demokratların başkan adaylığını parti içi atalet ve Obama'nın başkan yardımcısı kartviziti sayesinde kazanmasından korkmuş isimlerden' kaynaklandığını aktaran Greenwald, '2019'da Biden'ın o eski Biden olmadığı uyarısını yapanların şimdi de 46. Başkan'ın seçim kampanyasının zorluklarını taşımayı sürdüremeyeceğinden derinden endişe duyduğunu' belirtti.İlk görev süresinin ara döneminde çöktüKasım 2020 seçimlerinin üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bilişsel düşüşünün gözle görülür, elle tutulur hale gelmesine rağmen Biden'ın parti içi rakiplerini safdışı bırakıp yeniden aday olma girişimi karşısında Demokratların panik olduğunu dile getiren Greenwald, şöyle konuştu:"Demek istediğim, büyükanne-büyükbabası olan herkes Joe Biden'a neler olduğunu biliyor, üstüne üstlük Kasım 2022 ara seçimlerinde muhtemelen hezimete uğrayacaklar, çünkü Biden 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk görev süresinin ara döneminde halk desteği en çok dibe vuran Başkan haline geldi."Demokratların Biden'ın yeniden aday olma çabasını 'sonsuz bir sızıntı akışı yoluyla sabote etmeye çalıştığını iddia eden bağımsız gazeteci, daha önce 2020 başkanlık seçimleri sırasında reddettikleri ve hatta sansürlenmesini sağladıkları Biden'ın oğlu Hunter'ın laptopundakilerle ilgili skandalı yeniden canlandırdıklarını, iPhone'unu hackleyerek içinden yeni skandalları sızdırdıklarını ifade etti. Demokratların yüzde 64'ü başka aday istiyorGeçen hafta yayımlanan New York Times/Siena College anketi, Demokrat seçmenlerin yüzde 64'ünün yaklaşan 2024 başkanlık seçimi kampanyasında Joe Biden yerine yeni bir adayı tercih ettiklerini gösterdi. Demokratların sadece yüzde 13'ü ABD'nin doğru yolda olduğu yönünde görüş bildirdi. 50 eyaletin 44'ünde kayıpBugün yayımlanan Morning Consult anketine göre Biden'a halk desteği 2022'nin ikinci çeyreğinde daha da düşerken, 50 eyaletin 44'ünde seçmenler 46. Başkan'ın performansına olumludan ziyade olumsuz not verme eğiliminde olduklarını belirtti. Amerikalıların yüzde 93'ü enflasyondan endişeliBugün yayımlanan Fox News anketinde son 41 yılın rekorunu kıran yüksek enflasyondan endişe duyan Amerikalıların oranı yüzde 93'e ulaştı. Amerikalıların yüzde 52'si enflasyonun gelecek yıllarda daha da artacağından emin olduklarını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20201031/gazeteci-greenwald-kurucusu-oldugu-interceptten-bideni-elestiren-icerigin-sansurlendigi-1043124904.html
https://tr.sputniknews.com/20220709/musk-bideni-tiye-aldi-prompteri-kim-kontrol-ederse-gercek-baskan-odur-1058504941.html
https://tr.sputniknews.com/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/wpost-15-yil-sonra-kabul-etti-hunter-bidenin-e-postalari-cinden-5-milyon-dolar-aldiginin-kaniti-1055192465.html
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abd, abd demokrat parti, joe biden, glenn greenwald, hunter biden, başkanlık seçimleri

Greenwald: Demokratlar, ikinci kez başkan adayı olmaması için Biden'ı sabote etmeye çalışıyor

16:51 18.07.2022 (güncellendi: 17:54 18.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Ünlü ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın yaşla ilişkili bilişsel zayıflamasına dair göstergeleri ve oğlu Hunter Biden'ın laptop ve iPhone'unun içindekilerle ilgili skandalları yayanların Demokratların kilit isimleri olduğunu öne sürdü.
Saygın bağımsız gazeteci Glenn Greenwald, anketlerde halk desteği dibe vuran ve ana akım medyanın desteğini kaybeden ABD Başkanı Joe Biden'ı asıl alaşağı etmek isteyenin kendi Demokrat Partisi olduğuna dikkat çekti.

Sürekli pompalayanlar kimler?

Fox News'a verdiği mülakatta Demokrat Partililerin 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ı aday görmek istemediğini belirten ABD'li gazeteci, 46. Başkan'ın bunamış olabileceğine işaret eden yaşla ilişkili bilişsel zayıflama göstergelerini yayanların Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri Bernie Sanders ya da önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın taraftarları olmadığını söyledi.
Bunların 'Washington'daki stratejistler ve operatörler içinde 2019'da Biden'ın Demokratların başkan adaylığını parti içi atalet ve Obama'nın başkan yardımcısı kartviziti sayesinde kazanmasından korkmuş isimlerden' kaynaklandığını aktaran Greenwald, '2019'da Biden'ın o eski Biden olmadığı uyarısını yapanların şimdi de 46. Başkan'ın seçim kampanyasının zorluklarını taşımayı sürdüremeyeceğinden derinden endişe duyduğunu' belirtti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2020
DÜNYA
Gazeteci Greenwald, kurucusu olduğu Intercept'ten 'Biden'ı eleştiren içeriğin sansürlendiği' gerekçesiyle istifa etti
31 Ekim 2020, 02:01

İlk görev süresinin ara döneminde çöktü

Kasım 2020 seçimlerinin üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bilişsel düşüşünün gözle görülür, elle tutulur hale gelmesine rağmen Biden'ın parti içi rakiplerini safdışı bırakıp yeniden aday olma girişimi karşısında Demokratların panik olduğunu dile getiren Greenwald, şöyle konuştu:
"Demek istediğim, büyükanne-büyükbabası olan herkes Joe Biden'a neler olduğunu biliyor, üstüne üstlük Kasım 2022 ara seçimlerinde muhtemelen hezimete uğrayacaklar, çünkü Biden 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk görev süresinin ara döneminde halk desteği en çok dibe vuran Başkan haline geldi."
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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Musk, Biden'ı ti'ye aldı: Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur
9 Temmuz, 02:59
Demokratların Biden'ın yeniden aday olma çabasını 'sonsuz bir sızıntı akışı yoluyla sabote etmeye çalıştığını iddia eden bağımsız gazeteci, daha önce 2020 başkanlık seçimleri sırasında reddettikleri ve hatta sansürlenmesini sağladıkları Biden'ın oğlu Hunter'ın laptopundakilerle ilgili skandalı yeniden canlandırdıklarını, iPhone'unu hackleyerek içinden yeni skandalları sızdırdıklarını ifade etti.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
DÜNYA
Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Pedofili ve uyuşturucu detayları ortaya çıktı
11 Temmuz, 22:28

Demokratların yüzde 64'ü başka aday istiyor

Geçen hafta yayımlanan New York Times/Siena College anketi, Demokrat seçmenlerin yüzde 64'ünün yaklaşan 2024 başkanlık seçimi kampanyasında Joe Biden yerine yeni bir adayı tercih ettiklerini gösterdi. Demokratların sadece yüzde 13'ü ABD'nin doğru yolda olduğu yönünde görüş bildirdi.

50 eyaletin 44'ünde kayıp

Bugün yayımlanan Morning Consult anketine göre Biden'a halk desteği 2022'nin ikinci çeyreğinde daha da düşerken, 50 eyaletin 44'ünde seçmenler 46. Başkan'ın performansına olumludan ziyade olumsuz not verme eğiliminde olduklarını belirtti.
Hunter Biden - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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WPost 1.5 yıl sonra kabul etti: Hunter Biden'ın e-postaları, Çin'den 5 milyon dolar aldığının kanıtı
31 Mart, 11:50

Amerikalıların yüzde 93'ü enflasyondan endişeli

Bugün yayımlanan Fox News anketinde son 41 yılın rekorunu kıran yüksek enflasyondan endişe duyan Amerikalıların oranı yüzde 93'e ulaştı. Amerikalıların yüzde 52'si enflasyonun gelecek yıllarda daha da artacağından emin olduklarını dile getirdi.
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