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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde meydana gelen patlama nedeniyle Küba halkına başsağlığı mesajı gönderdi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-09T21:54+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
küba
başsağlığı
matan sidi
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Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/kubadaki-petrol-tesisinde-1-yakit-tanki-daha-patladi-3-yarali-1059675755.html
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mevlüt çavuşoğlu, küba, başsağlığı, matan sidi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı

21:52 09.08.2022 (güncellendi: 21:54 09.08.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde meydana gelen patlama nedeniyle Küba halkına başsağlığı mesajı gönderdi.
Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.
Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.
Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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