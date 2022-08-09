https://tr.sputniknews.com/20220809/disisleri-bakani-cavusoglundan-kubaya-bassagligi-mesaji-1059715400.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde meydana gelen patlama nedeniyle Küba halkına başsağlığı mesajı gönderdi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:52+0300
2022-08-09T21:52+0300
2022-08-09T21:54+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
küba
başsağlığı
matan sidi
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Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/kubadaki-petrol-tesisinde-1-yakit-tanki-daha-patladi-3-yarali-1059675755.html
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mevlüt çavuşoğlu, küba, başsağlığı, matan sidi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı mesajı
21:52 09.08.2022 (güncellendi: 21:54 09.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde meydana gelen patlama nedeniyle Küba halkına başsağlığı mesajı gönderdi.
Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.
Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.
Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.