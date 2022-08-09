https://tr.sputniknews.com/20220809/serinlemek-icin-denize-giren-genc-kiza-yorgun-mermi-isabet-etti-1059689199.html
Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti
Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti
Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren genç kızın ayağına yorgun mermi isabet etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:33+0300
2022-08-09T11:33+0300
2022-08-09T11:33+0300
türkiye
rize
deniz
yorgun mermi
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Rize'de serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu isimli genç kız bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız hemen denizden çıkarak sahildeki aile yakınlarının yanına geldi. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız ameliyatın ardından dinlenmek üzere servise çıkartıldı.Olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/sanliurfada-basina-yorgun-mermi-isabet-eden-10-yasindaki-yusuf-yucel-hayatini-kaybetti-1056246325.html
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rize, deniz, yorgun mermi
Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti
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Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren genç kızın ayağına yorgun mermi isabet etti.
Rize'de serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu isimli genç kız bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti.
Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız hemen denizden çıkarak sahildeki aile yakınlarının yanına geldi.
Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız ameliyatın ardından dinlenmek üzere servise çıkartıldı.
Olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.