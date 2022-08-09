https://tr.sputniknews.com/20220809/serinlemek-icin-denize-giren-genc-kiza-yorgun-mermi-isabet-etti-1059689199.html

Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti

Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren genç kızın ayağına yorgun mermi isabet etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:33+0300

2022-08-09T11:33+0300

2022-08-09T11:33+0300

türkiye

rize

deniz

yorgun mermi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059688923_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_492481d276615c10e77e7b0fc9060c3f.jpg

Rize'de serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu isimli genç kız bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız hemen denizden çıkarak sahildeki aile yakınlarının yanına geldi. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız ameliyatın ardından dinlenmek üzere servise çıkartıldı.Olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220510/sanliurfada-basina-yorgun-mermi-isabet-eden-10-yasindaki-yusuf-yucel-hayatini-kaybetti-1056246325.html

türkiye

rize

yorgun mermi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rize, deniz, yorgun mermi