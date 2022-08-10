https://tr.sputniknews.com/20220810/kubanin-petrol-depolarini-5-gun-boyunca-kavuran-yangin-sonunda-kontrol-altina-alindi-1059743663.html

Küba'nın petrol depolarını 5 gün boyunca kavuran yangın sonunda kontrol altına alındı

Küba'nın petrol depolarını 5 gün boyunca kavuran yangın sonunda kontrol altına alındı

Küba'nın kuzeyindeki Matanzas Süper Tanker Üssü olarak bilinen ham petrol ithal limanı ve depolama tesislerinde patlamalar eşliğinde çıkan yangın 5 günlük... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T11:41+0300

2022-08-10T11:41+0300

2022-08-10T11:58+0300

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'Küba tarihinin en yıkıcısı ve en büyük endüstriyel felaketi' diye nitelenen yangın, ülkenin ana petrol depolama tesisinin yüzde 40'ını yok edip geniş çaplı elektrik kesintilerine neden olduktan sonra kontrol altına alındı. Başkent Havana'dan yaklaşık130 km uzaklıktaki Matanzas eyaletinin valisi Mario Sabines, alevlerin bir tanktan diğerine 'Olimpiyat meşalesi' gibi sıçrayarak her birini kaynayan kazana çevirdiğini söyledi. Matanzas'taki 10 büyük tankta depolanan ağır ham petrolün yanısıra akaryakıt ve dizel, çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılıyor.Karayipler'in ada ülkesinden gelen haberlere göre 125'den fazla kişiyi yaralayan ve 4 tankı yok eden şiddetli alevler sönerken yükselen kalın siyah duman bulutları azalıp griye döndü.Yetkililer yangının çıkma sebebini tanklara yıldırım isabet etmesiyle açıklamıştı. Bir itfaiyecinin öldüğü, 5'inin ağır yaralandığı, 14'ünün kayıp durumda olduğu yangının söndürülmesi çalışmalarına Meksika ve Venezüella'dan gönderilen 100'den fazla itfaiyeci katıldı. Meksika ağır yangın söndürme ekipmanlarıyla birlikte iki itfaiye botu da yolladı.İtfaiyeciler dün öğleden sonra ilk kez yangından etkilenen alana girip için için yanan kalıntılara köpük ve su püskürttü. İçişleri Bakanlığı'nın Ulaştırma Başkanı Rolando Vecino, olay yerinden devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün yangını kontrol etmeyi başardık" dedi.Yetkililer, yangında ne kadar yakıt kaybedildiğini açıklamadı. İtfaiyeci Rafael Perez Garriga, yangın yüzünden gündelik hayatta her şeyi etkileyen elektrikle ilgili ülke çapında büyük sıkıntılar yaşanmasından endişesini dile getirdi. Aralık 1958'de komünist devrimle ABD destekli Batista diktatörlüğünün yıkılmasını müteakip Ekim 1960'dan beri ABD'nin ağır yaptırımlarına maruz kalan Küba'da 11-12 Temmuz 2021'de koronavirüs pandemisi şartlarında ortaya çıkan hayat pahalılığı ve gıda-ilaç kıtlığının tetiklediği hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri, benzin ve diğer emtia kıtlığı nedeniyle toplumsal huzursuzluğun devam ettiği söyleniyor. Yetkililere göre yakındaki Matanzas Körfezi'nde herhangi bir petrol kirlenmesi meydana gelmedi. Ancak başkent Havana'ya kadar uzanan bölgede yaşayanlar yüz maskeleri takmaları ve yangının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle asit yağmurundan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

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