https://tr.sputniknews.com/20220810/zaharova-abdnin-ulkelerin-ve-halklarin-kaderini-yonetmek-icin-ne-yasal-ne-de-ahlaki-dayanagi-var-1059778790.html

Zaharova: ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var

Zaharova: ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin'in Tayvan'ı izole etmesine ‘izin verilemeyeceği’... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T22:50+0300

2022-08-10T22:50+0300

2022-08-10T22:50+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

abd

nancy pelosi

tayvan

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Pelosi’nin açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, “ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var" ifadelerini kullandı.ABD dışişleri bakanının bu yakınlarda devletleri tüm ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymaya çağırdığını da dile getiren Zaharova, ancak görünüşe göre Pelosi’nin bu mantığın Amerika için geçerli olmadığını düşündüğünü vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html

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rusya, mariya zaharova, abd, nancy pelosi, tayvan