https://tr.sputniknews.com/20220810/zaharova-abdnin-ulkelerin-ve-halklarin-kaderini-yonetmek-icin-ne-yasal-ne-de-ahlaki-dayanagi-var-1059778790.html
Zaharova: ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var
Zaharova: ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin'in Tayvan'ı izole etmesine ‘izin verilemeyeceği’... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:50+0300
2022-08-10T22:50+0300
2022-08-10T22:50+0300
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Pelosi’nin açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, “ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var" ifadelerini kullandı.ABD dışişleri bakanının bu yakınlarda devletleri tüm ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymaya çağırdığını da dile getiren Zaharova, ancak görünüşe göre Pelosi’nin bu mantığın Amerika için geçerli olmadığını düşündüğünü vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html
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Zaharova: ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin'in Tayvan'ı izole etmesine ‘izin verilemeyeceği’ açıklaması karşısında ABD’nin diğer ülkelerin ve halkların kaderini yöneteme hakkı olmadığını hatırlattı.
Pelosi’nin açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, “ABD'nin ülkelerin ve halkların kaderini yönetmek için ne yasal ne de ahlaki dayanağı var" ifadelerini kullandı.
ABD dışişleri bakanının bu yakınlarda devletleri tüm ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymaya çağırdığını da dile getiren Zaharova, ancak görünüşe göre Pelosi’nin bu mantığın Amerika için geçerli olmadığını düşündüğünü vurguladı.