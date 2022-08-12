https://tr.sputniknews.com/20220812/trafik-kazasinda-agir-yaralanmisti-hollywood-yildizi-anne-heche-hayatini-kaybetti-1059870428.html
Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T22:45+0300
2022-08-12T22:45+0300
2022-08-12T22:45+0300
yaşam
hollywood
ölüm
trafik kazası
abd
oyuncu
anne heche
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53 yaşındaki Hollywood yıldızı Anne Heche geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti.Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği açıklandı.NTV'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun organları ise bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.Anne Heche kimdir?Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.
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Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti
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Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı.
53 yaşındaki Hollywood yıldızı Anne Heche geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti.
Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği açıklandı.
NTV'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun organları ise bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.
Anne Heche kimdir?
Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.
İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.