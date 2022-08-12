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Zaharova: Baltık ülkeleri Batı'nın himayesinde Rus karşıtı kampanya yürütüyor
Zaharova: Baltık ülkeleri Batı'nın himayesinde Rus karşıtı kampanya yürütüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Baltık ülkelerinin Rusya karşıtı kampanyasının Brüksel ve Washington'un himayesinde... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T19:46+0300
2022-08-12T19:46+0300
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Zaharova, “Baltık ülkelerinin Rus karşıtı kampanyası sadece zımni rıza ile değil, aynı zamanda Baltık vasallarının topraklarında neo-Nazizmin tezahürlerine göz yuman Brüksel ve Washington'un himayesiyde yürütüldüğü açıktır” dedi.Estonya’da eski Waffen-SS lejyonerlerine ait anıtların restorasyunu için hazılıklar yapıldığına dikkat çeken Zaharova, “Örneğin Estonya'da, eski Waffen-SS lejyonerlerinin yeni bir toplantısı Sinimae'de düzenlendi, Abwehr grubunun güzergahı boyunca ‘Erna'nın Yürüyüşü’ adlı askeri bir spor oyunu düzenlendi. Lihula köyünde Alman üniformalı ve otomatik tüfekli bir asker de dahil olmak üzere eski Waffen-SS lejyonerlerine ait bir dizi anıtın restorasyonu için hazırlıklar yapılıyor. Bilindiği üzere Riga'nın merkezinde, eski SS'lerin ve onların neo-Nazi oluşumlarından gelen takipçilerinin yıllık yürüyüşleri düzenleniyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-basbakani-kallastan-tum-sovyet-anitlarini-en-kisa-surede-kaldirma-cagrisi-1059520087.html
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rusya, mariya zaharova, rusofobi, abd, ab, estonya

Zaharova: Baltık ülkeleri Batı'nın himayesinde Rus karşıtı kampanya yürütüyor

19:46 12.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Baltık ülkelerinin Rusya karşıtı kampanyasının Brüksel ve Washington'un himayesinde yürütüldüğünü belirtti.
Zaharova, “Baltık ülkelerinin Rus karşıtı kampanyası sadece zımni rıza ile değil, aynı zamanda Baltık vasallarının topraklarında neo-Nazizmin tezahürlerine göz yuman Brüksel ve Washington'un himayesiyde yürütüldüğü açıktır” dedi.
Estonya’da eski Waffen-SS lejyonerlerine ait anıtların restorasyunu için hazılıklar yapıldığına dikkat çeken Zaharova,Örneğin Estonya'da, eski Waffen-SS lejyonerlerinin yeni bir toplantısı Sinimae'de düzenlendi, Abwehr grubunun güzergahı boyunca ‘Erna'nın Yürüyüşü’ adlı askeri bir spor oyunu düzenlendi. Lihula köyünde Alman üniformalı ve otomatik tüfekli bir asker de dahil olmak üzere eski Waffen-SS lejyonerlerine ait bir dizi anıtın restorasyonu için hazırlıklar yapılıyor. Bilindiği üzere Riga'nın merkezinde, eski SS'lerin ve onların neo-Nazi oluşumlarından gelen takipçilerinin yıllık yürüyüşleri düzenleniyor” ifadelerini kullandı.
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