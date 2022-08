https://tr.sputniknews.com/20220815/chpli-bakandan-polis-amirligi-sinavi-yorumu-sorular-aciklanmali-1059951971.html

CHP’li Bakan’dan polis amirliği sınavı yorumu: ‘Sorular açıklanmalı’

CHP’li Bakan’dan polis amirliği sınavı yorumu: ‘Sorular açıklanmalı’

İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan, polis amirliği sınavlarında soru sızdırıldığı iddiası için “Bir internet sitesi ‘Polis Amirliği Sınavı’ndaki 18 soru bizim... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T16:53+0300

2022-08-15T16:53+0300

2022-08-15T16:53+0300

seyir hali

radyo

polis

sınav

ak parti

chp

intihar

soru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059951760_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_407a0c944dd59ed1a44b449dd67e70cf.jpg

Polis amirliği sınavlarında soruların sızdırıldığı iddiasına CHP’li Bakan’dan yorum: ‘Sorular açıklanmalı’ 15.08.2022 SEYİR HALİ

KPSS sorularına dair soruşturma sürerken, Polis Amiri Eğitim Merkezi sorularının da sızdırıldığı iddia edildi. Bunun ardından söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan, Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları ‘gerçek dışı’ olarak nitelendirdi. İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan, polis amirliği sınavlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sınav soruları konusunda “KPSS ve Polis Amirliği Sınavı ayrı süreçler ama aslında tamamı sistemdeki yozlaşmayı işaret ediyor. Türkiye’de şu an işe girmek, devlet memuru olmak, meslekte yükselmek için liyakat yetmiyor. İktidarla güçlü bir ilişki olması gerekiyor ki sorulara ulaşabilesin, mülakatı geçebilesin. KPSS’den sonra ikinci skandal bize göre Polis Amirliği Giriş Sınavı’nda oldu. Bir internet sitesi ‘Polis Amirliği Sınavı’ndaki 18 soru birebir bizim sorularımızla aynı, 16’sı da benzer’ dedi. Biz bugün bununla ilgili konuyu meclise taşıyoruz. Bir tweet attım ve bunu daha önce uyarmıştım. Sebebi 2016’dan itibaren yani 15 Temmuz’dan sonra bu sınavlar başladı. O günden bu güne açıklanmadı. Bu soruların açıklanması gerekir ki herhangi bir sınav kurumuyla bu sorular arasında benzerlik var mı görelim” diye konuştu.‘Açıklama yeterli değil’Bakan, EGM ve ÖSYM açıklamaları arasında benzerlik olduğunu “Bu iddia ortaya atıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. ‘Biz inceledik, benzerlik yok’ dedi. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü ‘Ben soruları açıklamayacağım. Bize itimat etmek zorundasınız. Bununla ilgili bir araştırma yapmanıza da izin vermeyeceğim’ diyor. Aynı durumu biz ÖSYM’de de yaşadık. ÖSYM Başkanı ‘İnceledik, şaibe yoktur’ dedikten sonra Cumhurbaşkanı, Denetleme Kurulu’nu görevlendirdi. ÖSYM Başkanı’nı görevden aldı. Demek ki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu açıklaması yeterli değil. Bu soruları açıklaması lazımdır” diye söyledi.‘Deneyimli polislerin önü tıkanmak isteniyor’Polis amirliğine geçişin fiziksel aşamada yaş ayrılığı olmadığına dikkat çeken Bakan, bu durumun deneyimli polislere yarattığı durumu “Polislerle ilgili konu bununla da ibaret değil. Polis amirliğine geçişte, geçmişte iki aşamalı bir sistem uygulanıyordu: Yazılı ve sözlü. Daha sonra buna fiziki aşama getirildi. Fiziki aşamada polislerin yaşlarına göre bir skor yapması bekleniyor. 40 yaşındaki bir polisle 22 yaşında bir polisin parkuru tamamlama süresi aynı olmuyor. Yaşa göre bir miktar daha süre veriyorlar. Bunu da değiştirdiler, aynı yaptılar. Mesleğinde 20 yılını vermiş deneyimli bir polisin fiziksel standartlarda 22 yaşındakiyle aynı olmadı diye amir olmaması büyük haksızlıktır. Bunun sebebi 2016 sonrasında alınan kendi tabirleri ile yeni polislerin önünün açılıp, eski yani 2016 öncesi polis olmuş 15 Temmuz darbe girişiminde emniyetin yarısı tutuklanıp FETÖ’den gözaltına alındığında ve ihraç edildiğinde teşkilatı omzunda taşımış, cemaatle ve tarikatla bağlantısı olmayan deneyimli polislerin önü tıkanmak isteniyor. Emekli olun, AKP’ye yakın komiser yardımcısı olan referansımızla işe giren ya da polis olanların önünü açalım” diye aktardı.‘Türkiye’de tüm meslek grupları içinde en çok intihar polislerde gözleniyor’Bakan, polislerdeki intihar oranlarına dair görüşlerini “Bunların tamamı AK Parti teşkilatından gelmiştir demiyorum. İçinde liyakatli polisler vardır mutlaka ama genelleme yapabileceğimiz bir fotoğraf var ortada. Türkiye’de tüm meslek grupları içinde en çok intihar polislerde gözleniyor. Çünkü polis ciddi bir amir tahakkümü, baskısı altında, çok çalıştırılıyor. Ek görevler ve angarya veriliyor. Bununla ilgili hiç yapılan bir şey yok. İntihar eden polislerin aileleri ile görüşüyorum. Geçenlerde özel harekat polisi bir kardeşimiz Şırnak’ta intihar etti. Ailesi ile görüştüm. İçişleri Bakanlığı’ndan arayan soran yok, babası da emekli bir özel harekat polisi. Antalya’da bir kardeşimiz intihar etti, o da özel harekat polisi. Onun ailesiyle görüşüyorum, onu da arayan soran yok. Bu polisler gencecik yaşında bile isteye polis olmuşlar ve canına kıyıyorlar. ‘Niye canına kıydı’ polis araştırmıyor. Ailesine başsağlığı dileyen de yok. İki defa meclis araştırması verdim. Her ikisi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” diye belirtti.‘Ben tehdit alıyorum ama koruma istemiyorum, kendim riskteyim yanımda polisi neden riske atayım’Polislerin usule aykırı görevlendirilmelerine dair örnekler veren Bakan, koruma polisi kullanımının AK Parti’de yaygın olduğu görüşünü “Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi çantasını yanındaki koruma polisine vermiş. Koruma polisi kızımız bakanın çantasını taşısın diye ya da bu ülkenin güvenlik teşkilatı emniyet müdürünün kızının düğünde korumalık yapsın diye görevlendirilmedi, görevlendirilemez. Neredeyse her nefes alan AKP’linin yanında bir polis koruması var. Bu olacak iş değil. Ben on gündür sürekli tehdit alıyorum, daha önce de IŞİD’in bir sürü örgütün tehdidini aldık. Tehdit alıyorum ama koruma istemiyorum. Kendim riskteyim, yanımdaki polisi niye riske atayım? Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Bunlar alışmışlar. Önlü arkalı çakarlı arabalar devletin polisi bedava koruma, yanında gezdirsinler. Bu saltanatın sona ermesi lazımdır” diye ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, polis, sınav, ak parti, chp, intihar, soru, аудио