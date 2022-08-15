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Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:46+0300
2022-08-15T12:46+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
zam
tüfek
yaralama
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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti.Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/ev-sahibi-kiracinin-yanina-tasindi-beraber-oturup-cay-iciyoruz-1059926926.html
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ev sahibi , kiracı, zam, tüfek, yaralama

Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu

12:46 15.08.2022
© AAKiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti.
Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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