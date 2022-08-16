AK Partili Hayati Yazıcı: Suriye ile ilişkiler direkt hale gelebilir

"Ben hep şuna inandım; bir çekişme kurumlar arasında da olabilir, aileler arasında da olabilir, uluslararası ölçekte de olabilir. Özellikle uluslararası ölçekte olan ilişkiler açısından söylüyorum; çekişme, ihtilaf olması halinde bunu çözecek olan en önemli anahtar diyalogtur, diyalog kanalını direkt ya da en direkt açık tutmaktır. Dolayısıyla en direkt olarak sürdürülen bu ilişkilerin direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi inşallah yaşadığımız ve çok bedeller ödemek zorunda kalan insanlar açısından da bu süreç inşallah sona erer, bedelleriyle birlikte. Bunu çok doğru bir yaklaşım olarak görüyorum, sayın Bahçeli de bunu ifade etmiş."