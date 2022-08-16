https://tr.sputniknews.com/20220816/ak-partili-hayati-yazici-suriye-ile-iliskiler-direkt-hale-gelebilir-1059977572.html
AK Partili Hayati Yazıcı: Suriye ile ilişkiler direkt hale gelebilir
AK Partili Hayati Yazıcı: Suriye ile ilişkiler direkt hale gelebilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin doğrudan hale gelebileceğini ve ilişki seviyesinin yükselebileceğini söyledi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T06:49+0300
2022-08-16T06:49+0300
2022-08-16T06:49+0300
politika
türkiye
devlet bahçeli
mhp
suriye
hayati yazıcı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklamasına dair konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini açıkladı.NTV'nin canlı yayınına katılan Yazıcı, konuya dair şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220815/bahceli-fener-rum-patrigine-ekumenik-yazili-trabzonspor-formasi-hediye-edilmesi-meydan-okumadir-1059939662.html
https://tr.sputniknews.com/20220815/bahceliden-suriye-aciklamasi-her-komsumuzla-normallesme-atmosferinin-hakim-olmasi-samimi-arzumuz-1059950224.html
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türkiye, devlet bahçeli, mhp, suriye, hayati yazıcı
AK Partili Hayati Yazıcı: Suriye ile ilişkiler direkt hale gelebilir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin doğrudan hale gelebileceğini ve ilişki seviyesinin yükselebileceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklamasına dair konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini açıkladı.
NTV'nin canlı yayınına katılan Yazıcı, konuya dair şöyle konuştu:
"Ben hep şuna inandım; bir çekişme kurumlar arasında da olabilir, aileler arasında da olabilir, uluslararası ölçekte de olabilir. Özellikle uluslararası ölçekte olan ilişkiler açısından söylüyorum; çekişme, ihtilaf olması halinde bunu çözecek olan en önemli anahtar diyalogtur, diyalog kanalını direkt ya da en direkt açık tutmaktır. Dolayısıyla en direkt olarak sürdürülen bu ilişkilerin direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi inşallah yaşadığımız ve çok bedeller ödemek zorunda kalan insanlar açısından da bu süreç inşallah sona erer, bedelleriyle birlikte. Bunu çok doğru bir yaklaşım olarak görüyorum, sayın Bahçeli de bunu ifade etmiş."