Beyaz Saray’ın savaşla ilgili paylaşımına Rus şarkıcıdan tepki: Görmezden gelmeyeceğiz

Beyaz Saray’ın Instagram’da yayınlayarak Nazilere karşı zafer kazanan ülkelerin sadece İngiltere ve ABD olduğunu ifade ettiği paylaşıma Rusya’dan tepki gecikmedi.

Rus rap müzik şarkıcısı Timati (Timur Yunusov), Beyaz Saray’ın Instagram’da yaptığı paylaşımda İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin rolüne hiç değinmeden Nazilere karşı zafer kazanan ülkeleri sadece İngiltere ve ABD olarak göstermesini eleştirdi.

Kullanıcıları paylaşımın altına ABD yönetiminin bu yaklaşımını değerlendirmeye çağıran Timati, "Herkes bunu görmemiş gibi yaptı, fakat biz görmezden gelmeyeceğiz. Önerim çok basit, Beyaz Saray’ın sayfasına geçiyoruz ve yorumlar kısmında düşüncelerimizi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus şarkıcı, kendi düşüncelerini ise beklemeden iğneleyerek paylaştı:

"Şu güzelliğe bak. İkinci Dünya Savaşı’nı kazandılar, St. Petersburg (Leningrad) ablukasına dayandılar, Stalingrad savaşını geçirdiler ve Reichstag’da bayrağı diktiler. Çocuklar, en iyi sizsiniz."

Diğer Instagram kullanıcılarından Timati’ye destek geldi.

'Aslanshakirov', “Harikasın Timan (Timati)” diye yazdı.

'eirene_n' adlı kullanıcı ise, “Biz de görmezden gelmiyoruz. Bu ne çirkinlik” ifadelerini kullandı.

'ivan_tes17', “Timur, bu işte sizinle birlikteyim” paylaşımında bulundu.

Kimi kullanıcılar ise Beyaz Saray’ın paylaşımının altına yorumlarını yazdıklarını, kimileri ise paylaşımın daha sonra kaldırıldığını ifade etti.