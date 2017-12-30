Trump'a görsellerle gitmek lazım

Trump, 6 Aralık'ta, Suudi Arabistan'a, gıda ve ilaç yardımlarına 'çaresizce ihtiyaç duyan Yemen halkının' erişimine izin vermesi çağrısı yapıp ''İnsani sebeplerden bu derhal yapılmalı'' demişti. Uluslararası toplumu şaşırtan bu beklenmedik çıkış üzerine Suudi krallığı Yemen'in Hudeyda limanına yönelik ablukayı sadece 30 günlüğüne askıya almıştı.
WPost, Başkan'a Günlük Brifing (PDB) kapsamında 6 Aralık sabahı Trump'a Yemen'den sarsıcı görüntülerin gösterildiğini belirtti. TV'de reality şov sunuculuğu da yapmış olan Trump'ın brifinglerde özellikle görsellerden etkilendiğini aktaran ABD'li yetkililer, bu kez Yemen'deki canpazarının görüntülerinin sunulması karşısında Başkan'ın ilk kez Suudi krallığını azarladığını anlattı.
'DİKKATSİZ, SABIRSIZ'
Trump'ın biyografi yazarı Tim O’Brien, ABD Başkanı'nın oturup uzun uzun rapor ya da kitap okuyacak dikkat aralığına ya da sabıra sahip olmadığını, ayrıca gördüklerinden hareketle itkisel kararlar alma gibi bir alışkanlığı olduğunu söyledi. O’Brien ''İçgüdülerinin yanılmayacağına güvenerek ani hükümlere varır'' değerlendirmesini yaptı.
'POLİTİKA DEĞİŞTİREBİLİR
Eski CIA yetkilisi ve istihbarat brifingçisi David Priess, PDB'de sunulan içeriğin başkanların algılarını şekillendirme potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Priess, ''Duygusal, kalp kırıcı bir şeyin tüm bir politikayı değiştirme kapasitesi vardır'' diye konuştu.
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