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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'a görsellerle gitmek lazım

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    Trump'ın koşulsuz destek verdiği Suudi Arabistan'a bu ay Yemen'e insani yardımlara 'derhal' izin vermesi için yaptığı çıkışın, brifingde sunulan açlık ve kolerayla pençeleşen Yemenli çocukların görüntülerinden çok etkilenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

    Beşar Esad
    © REUTERS/ SANA
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    Washington Post gazetesine göre iç politika odaklı bir gündemi olan ABD Başkanı Donald Trump, yurtdışında sivillerin çektiği acıların görüntüleri karşısında duygusallaşıyor ve sonrasını pek düşünmeden ani kararlar alabiliyor. Haberde nisanda Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddiasıyla ölen çocukların görüntüleri karşısında füze saldırısı emri vermiş olan Trump'ın, Yemen'den fotoğraflar gösterilince de etkilendiği kaydedildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'DERHAL YAPIN!'

    Trump, 6 Aralık'ta, Suudi Arabistan'a, gıda ve ilaç yardımlarına 'çaresizce ihtiyaç duyan Yemen halkının' erişimine izin vermesi çağrısı yapıp ''İnsani sebeplerden bu derhal yapılmalı'' demişti. Uluslararası toplumu şaşırtan bu beklenmedik çıkış üzerine Suudi krallığı Yemen'in Hudeyda limanına yönelik ablukayı sadece 30 günlüğüne askıya almıştı.

    Suriye'deki Şayrat hava üssünden özel görseller.
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
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    'GÖRSELLERDEN ETKİLENİYOR'

    WPost, Başkan'a Günlük Brifing (PDB) kapsamında 6 Aralık sabahı Trump'a Yemen'den sarsıcı görüntülerin gösterildiğini belirtti. TV'de reality şov sunuculuğu da yapmış olan Trump'ın brifinglerde özellikle görsellerden etkilendiğini aktaran ABD'li yetkililer, bu kez Yemen'deki canpazarının görüntülerinin sunulması karşısında Başkan'ın ilk kez Suudi krallığını azarladığını anlattı.

    'DİKKATSİZ, SABIRSIZ'

    Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı
    © REUTERS/ Naif Rahma
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    Trump'ın biyografi yazarı Tim O’Brien, ABD Başkanı'nın oturup uzun uzun rapor ya da kitap okuyacak dikkat aralığına ya da sabıra sahip olmadığını, ayrıca gördüklerinden hareketle itkisel kararlar alma gibi bir alışkanlığı olduğunu söyledi. O’Brien ''İçgüdülerinin yanılmayacağına güvenerek ani hükümlere varır'' değerlendirmesini yaptı.

    'POLİTİKA DEĞİŞTİREBİLİR

    Eski CIA yetkilisi ve istihbarat brifingçisi David Priess, PDB'de sunulan içeriğin başkanların algılarını şekillendirme potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Priess, ''Duygusal, kalp kırıcı bir şeyin tüm bir politikayı değiştirme kapasitesi vardır'' diye konuştu.

     

     

    Etiketler:
    görseller, brifing, Donald Trump, Yemen, ABD
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