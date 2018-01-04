'Sovyetler nasıl çöktüyse, ABD imparatorluğu da çökecek'

'The Soviet Union fell, the American empire will fall too' – Ron Paul to RT https://t.co/3msSjcGQ8w pic.twitter.com/3GvIrSY18B — RT (@RT_com) 4 Ocak 2018

ABD'nin tanınmış Cumhuriyetçilerinden, eski başkan adayı ve eski Teksas Senatörü, Ron Paul, Başkan Donald Trump'ın kendisini mali istikrar konusunda başarılı bulmasını eleştirdi. Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Paul, "ABD'nin umursanmadan büyüyen borçlarıyla askeri harcamaları, eninde sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler Birliği'nin son günlerindeki gibi yanıp kül olmasına yol açacak" değerlendirmesini yaptı.

​'SOVYETLER, ABD'NİN ASKERİ YAPILANMASI NEDENİYLE ÇÖKMEDİ' © AFP 2017/ VASILY MAXIMOV Gorbaçov: Sovyetler Birliği'nin dağılmasından dönemin Rusya yönetimi sorumlu

Trump'ın ticari zekasını ABD yönetimine entegre etmekle övündüğünü, ancak yaklaşmakta olan ekonomik erimeyi dahi engelleyemediğini savunan Paul, "Ben ekonomik açıdan bakıyorum. Bence Sovyet sisteminin çöküşüne ABD'deki askeri yapılanma yol açmadı. Sovyetler, bizim gibi serbest piyasa insanlarının tamamen yaşayamaz bulduğu bir sistemle çalışıyorlardı" dedi.

'İMPARATORLUĞUMUZUN SONU GELİYOR'

Faşizm, sosyalizm, komünizm, hatta Keynescilik'in yaşayabilir sistemler olmadığı ve kaçınılmaz olarak çökeceği, aynı durumun ABD için de geçerli olabileceğini yorumunu yapan Paul, sözlerini şöyle sürdürdü:

'We’re gonna have a sudden, cataclysmic end which is sort of what happened to the Soviet system' – Ron Paul https://t.co/3msSjcGQ8w — RT (@RT_com) 3 Ocak 2018