ABD'nin seyahat uyarıları sistemi değişti: Rusya ve Türkiye 'riskli' kategoride

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı seyahat uyarıları sistemini değiştirdi. Ülkeler 4 kategoriye ayrıldı, Türkiye ve Rusya 'riskli' olarak ifade edilen 3. kategoride yer aldı. Açıklama sonrası Ankara, ABD'nin Maslahatgüzarı Kosnett'i çağırarak 'duyulan rahatsızlığı' iletti.

'SEYAHAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ' UYARISI

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla birlikte yaşanan vize krizi, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanması gibi nedenlerle ABD ile ikili ilişkiler konusunda gerilimli bir dönemden geçen Türkiye, 'riskli' anlamına gelen 3. kategoride yer aldı.

Seyahatin yeniden gözden geçirilmesi uyarısının yapıldığı 3. kategoride, ülkenin emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı bilgilendirilmesi yapılıyor. Türkiye'nin bu kategoride yer almasına gerekçe olarak 'terörizm' ve 'keyfi tutuklamalar' gösterildi. Uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şirnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis olarak gösteriliyor.

MASLAHATGÜZAR ÇAĞRILDI

Hürriyet'in haberine göre de bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Ankara’nın rahatsızlığı iletildi.

'HER ZAMAN RİSK SÖZ KONUSU'

İşte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve 10 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe giren seyahat kategorileri:

Seviye 1: "Normal Tedbir Uygulaması — Emniyet ve güvenlik tavsiyeleri açısından en düşük seviye. Uluslararası seyhatlerde her zaman biraz risk söz konusudur. Diğer ülkelerdeki koşullar, her zaman için ABD'dekinden farklılık gösterebilir."

Seviye 2: Yükseltilmiş Tedbir Uygulaması — Artan emniyet ve güvenlik risklerinin farklında olun. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

Seviye 3: Seyahatinizi gözden geçirin — Emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler bulunması nedeniyle seyahatten kaçının. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE: SEYAHAT ETMEYİN

Seviye 4: Seyahat etmeyin — Hayati tehlike oluşturabilecek ciddi riskler bulunması nedeniyle en yüksek tavsiye seviyesidir. Acil bir durumda ABD hükümetinin, çok sınırlı bir yardım kabiliyeti vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemesi veya güvenli olan en kısa sürede ülkeden ayrılmasını tavsiye eder. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

RUSYA DA 3. KATEGORİDE

ABD'nin listesinde 1. seviyede İskandinav ülkeleri yer alırken 3. kategoride Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çad, Nijerya, Pakistan ve Sudan gibi ülkeler bulunuyor. Yemen, Kuzey Kore gibi ülkelerse 4. kategoride yer aldı.

'BU ŞEHİRLERE GİTMEYİN' UYARISI

Hatay'ın Türkiye-Suriye sınırı, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'ın terör riski nedeniyle diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Bu şehirlere gitmeyin" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın risk uyarısında şu ifadeleri kullanıldı:

'KAMUSAL ALANLARA SALDIRI DÜZENLENEBİLİR'

"Terörist gruplar Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler küçük bir uyarıyla veya uyarıda bulunmadan turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar / alışveriş merkezleri, yerel yönetim tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, önemli spor ve kültür olayları, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamusal alanlara saldırı düzenleyebilirler. Olağanüstü hâl altında, güvenlik güçleri, iddia edilen terör örgütlerine mensup olduğundan şüphelendikleri kişileri, kısıtlı veya gizli deliller ve siyasi olarak motive olmuş gibi görünen gerekçelerle gözaltına aldı.

'PROTESTO VE GÖSTERİLERE KATILIM TUTUKLANMAYLA SONUÇLANABİLİR'

"ABD vatandaşları için Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile karşı karşıya. Türkiye hükümeti tarafından açıkça onaylanmayan toplantıları, protesto ve gösterilere katılma tutuklanma ile sonuçlanabilir."

"Türkiye hükümeti, ABD vatandaşlarını avukat ve aile üyelerine erişim sağlamalarına izin vermeden tutukladı ve sınır dışı etti. Ayrıca, ABD ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip tutuklu kişilere, konsolosluğun rutin olarak erişmesine izin vermedi. ABD'deki hükümet personeli, belirli güvenlik kısıtlamalarına tabidir. Aile üyeleri, Adana'daki ABD Konsolosluğu çalışanlarına eşlik edemezler."