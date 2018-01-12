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    ABD Ankara Büyükelçiliği

    ABD'nin seyahat uyarıları sistemi değişti: Rusya ve Türkiye 'riskli' kategoride

    © AA/ Emin Sansar
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı seyahat uyarıları sistemini değiştirdi. Ülkeler 4 kategoriye ayrıldı, Türkiye ve Rusya 'riskli' olarak ifade edilen 3. kategoride yer aldı. Açıklama sonrası Ankara, ABD'nin Maslahatgüzarı Kosnett'i çağırarak 'duyulan rahatsızlığı' iletti.

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    © AA/ Mustafa Çiftçi
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    T24'ten Damla Uğantaş'ın çevirisine göre, 'ABD vatandaşlarının kesin, zamanında ve güvenilir emniyet ve güvenlik bilgisinin sağlanmasını amaçladığı' ifade edilen yeni sistemde ülkeler risk oranlarına göre, 4 kategoriye ayrıldı.

    'SEYAHAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ' UYARISI

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla birlikte yaşanan vize krizi, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanması gibi nedenlerle ABD ile ikili ilişkiler konusunda gerilimli bir dönemden geçen Türkiye, 'riskli' anlamına gelen 3. kategoride yer aldı.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
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    Seyahatin yeniden gözden geçirilmesi uyarısının yapıldığı 3. kategoride, ülkenin emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı bilgilendirilmesi yapılıyor. Türkiye'nin bu kategoride yer almasına gerekçe olarak 'terörizm' ve 'keyfi tutuklamalar' gösterildi. Uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şirnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis olarak gösteriliyor.

    MASLAHATGÜZAR ÇAĞRILDI 

    Hürriyet'in haberine göre de bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Ankara’nın rahatsızlığı iletildi.

    'HER ZAMAN RİSK SÖZ KONUSU'

    İşte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve 10 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe giren seyahat kategorileri:

    Seviye 1: "Normal Tedbir Uygulaması — Emniyet ve güvenlik tavsiyeleri açısından en düşük seviye. Uluslararası seyhatlerde her zaman biraz risk söz konusudur. Diğer ülkelerdeki koşullar, her zaman için ABD'dekinden farklılık gösterebilir."

    Seviye 2: Yükseltilmiş Tedbir Uygulaması — Artan emniyet ve güvenlik risklerinin farklında olun. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr/ Victoria Pickering
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    Seviye 3: Seyahatinizi gözden geçirin — Emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler bulunması nedeniyle seyahatten kaçının. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

    DÖRDÜNCÜ SEVİYE: SEYAHAT ETMEYİN

    Seviye 4: Seyahat etmeyin — Hayati tehlike oluşturabilecek ciddi riskler bulunması nedeniyle en yüksek tavsiye seviyesidir. Acil bir durumda ABD hükümetinin, çok sınırlı bir yardım kabiliyeti vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemesi veya güvenli olan en kısa sürede ülkeden ayrılmasını tavsiye eder. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili "Seyahat Tavsiyeleri" kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

    RUSYA DA 3. KATEGORİDE

    ABD'nin listesinde 1. seviyede İskandinav ülkeleri yer alırken 3. kategoride Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çad, Nijerya, Pakistan ve Sudan gibi ülkeler bulunuyor. Yemen, Kuzey Kore gibi ülkelerse 4. kategoride yer aldı.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve ABD Başkanı Trump
    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
    'ABD'nin yeni güvenlik stratejisi öncesi açıklamalar Türkiye için hayra alamet değil'
    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni seyahat uyarıları sistemi ile birlikte 'terörizm ve keyfi gözaltılar' gerekçesiyle Türkiye'ye planlanan seyahatlerin gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

    'BU ŞEHİRLERE GİTMEYİN' UYARISI

    Hatay'ın Türkiye-Suriye sınırı, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'ın terör riski nedeniyle diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Bu şehirlere gitmeyin" uyarısında bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın risk uyarısında şu ifadeleri kullanıldı:

    'KAMUSAL ALANLARA SALDIRI DÜZENLENEBİLİR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AA/ Kayhan Özer
    'ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi konseptinde Türkiye'yi hedefe koyma kararı çoktan verilmiş'
    "Terörist gruplar Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler küçük bir uyarıyla veya uyarıda bulunmadan turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar / alışveriş merkezleri, yerel yönetim tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, önemli spor ve kültür olayları, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamusal alanlara saldırı düzenleyebilirler. Olağanüstü hâl altında, güvenlik güçleri, iddia edilen terör örgütlerine mensup olduğundan şüphelendikleri kişileri, kısıtlı veya gizli deliller ve siyasi olarak motive olmuş gibi görünen gerekçelerle gözaltına aldı.

    'PROTESTO VE GÖSTERİLERE KATILIM TUTUKLANMAYLA SONUÇLANABİLİR'

    "ABD vatandaşları için Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile karşı karşıya. Türkiye hükümeti tarafından açıkça onaylanmayan toplantıları, protesto ve gösterilere katılma tutuklanma ile sonuçlanabilir."

    Moskova bölgesinde yapılan eğitim kapsamında S-400 Triumf füze savunma sistemleriyle simule edilmiş füze atımları gerçekleştirildi.
    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
    ABD: Türkiye'nin S-400'leri alma olasılığı endişe yaratıyor
    "Türkiye hükümeti, ABD vatandaşlarını avukat ve aile üyelerine erişim sağlamalarına izin vermeden tutukladı ve sınır dışı etti. Ayrıca, ABD ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip tutuklu kişilere, konsolosluğun rutin olarak erişmesine izin vermedi. ABD'deki hükümet personeli, belirli güvenlik kısıtlamalarına tabidir. Aile üyeleri, Adana'daki ABD Konsolosluğu çalışanlarına eşlik edemezler."

    Etiketler:
    ABD Dışişleri, Metin Topuz, Mehmet Hakan Atilla, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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