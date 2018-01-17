ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'YPG ordusu' açıklaması: Suriye'nin iç meselesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "DSG ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Nauert'in gündeminde, ABD'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Türkiye ve Irak sınırında kurmayı planladığı sınır gücü de vardı.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ'

Türkiye'nin 'YPG ile sınır gücü kurulması' konusundaki açıklamalarına ilişkin Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "DSG ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU-TILLERSON GÖRÜŞMESİ

Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.