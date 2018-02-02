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    ABD Savunma Bakanı James Mattis

    Mattis: Türkiye ile Menbiç'i konuştuk, ama detaylarını kamuoyuna açıklayamam

    © REUTERS/ Virginia Mayo
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

    Menbiç'te konuşlanan ABD askerlerinin görüntüleri yayınlandı.
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Pentagon Sözcüsü Galloway: Menbiç'te iş birliği yapabiliriz
    Ankara'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı Menbiç’e genişletme kararlılığına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ABD Savunma Bakanı Jim Mattis doğruladı. Mattis, 'Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuyla paylaşmanın uygun olmayacağına' dair bir açıklama yaptı.

    'DİKKATİ IŞİD OPERASYONLARINDAN DAĞITIYOR'

    AA'ya göre Pentagon basın ofisinde gazetecilerle biraraya gelen Mattis, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ve olası Menbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı. Bir soru üzerine Zeytin Dalı'nın IŞİD'e karşı operasyonlara yönelik dikkati dağıttığı görüşünü tekrarlayan Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

    'AÇIKLARSAM İŞLER DAHA ZORLAŞIR'

    TSK'nin Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın açıkçası zamanı değil. (Ülkelerin) iç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı, bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz'' diyerek ekledi:

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © AFP 2018/ JONATHAN ERNST
    Mattis: Türkiye'nin Suriye operasyonu, IŞİD karşıtı çabalara yönelik dikkati dağıtıyor

    'TÜRKİYE İLE AKTİF TARTIŞMA KONUSU'

    ''Sadece şunu söyleyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.''

    'MENBİÇ'TE VARIZ, KAYIP İSTEMİYORUZ'

    Öncesinde Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, koalisyon olarak varlık gösterdikleri, devriye görevleri yürüttükleri, görünür oldukları Menbiç'te IŞİD'e karşı sağladıkları kazanımlarda kayıplar yaşamayı hiç istemediklerini söyledi.

    'HERKESE UYAN ÇÖZÜM İÇİN HER DÜZEYDE SÜREKLİ GÖRÜŞME'

    ABD'nin Arapça yayın yapan Al Hurra kanalına konuşan Pahon,Türkiye'nin Suriye'yle alakalı 'meşru' güvenlik kaygılarınının, sınırlarını güvenceye alma yönündeki ihtiyaçlarının farkında olduklarını, ama IŞİD üzerindeki baskının da gevşetilmemesi gerektiğini belirtip şöyle devam etti: ''Burada ileriye dönük bir yol bulma konusunda Türk hükümetiyle görüşmelerimizde başarılı oluyoruz. IŞİD’e karşı savaşa odaklanmış durumdayız. Menbiç’te IŞİD’e karşı sağladığımız kazanımlarda kayıp yaşamayı hiç istemeyiz. Herkese uyan bir çözüm bulmak için her düzeylerde Türk hükümetiyle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.''

    Joseph Votel
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD: YPG ile iş birliğine devam edeceğiz
    'KISMEN DSG OLAN MENBİÇ ASKERİ KONSEYİ TEK MUHATABIMIZ'

    Tek muhataplarının Menbiç Askeri Konseyi olduğunu, yüzde 60'ı Araplardan, yüzde 40'ı Kürtlerden oluşan konseye eğitim ve danışmanlık sağladıklarını anlatan Pahon, bu konseyin Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) bazı unsurları içerdiğini kabul etti. Menbiç Sivil Konseyi ve Menbiç İç Güvenlik Güçleri ile resmi askeri ilişkilerinin bulunmadığını, ancak aralarında açık iletişim hatlarına sahip olduklarını belirtti.

    'İLAVE İHTİLAF YARATMAYALIM'

    ''Buradaki tehlike şu; zaten çok karmaşık bir savaş bölgesi olan Suriye'de ilave ihtilaflar yaratmak, IŞİD'i yenilgiye uğratmaya dönük savaştan dikkatleri dağıtır. IŞİD'i fiziksel yenilgiye uğratmanın eşiğine gelmişken, onların kendilerini tekrar toparlamasına izin veremeyiz'' diyen Pahon şöyle devam etti: ''İleriye dönük müzakere edilmiş bir çeşit çözüm bulmak için hem burada Savunma Bakanlığı, hem de Dışişleri Bakanlığı ve ABD hükümetinin tüm katmanlarında Türk muhataplarımızla aktif temas yürütüyoruz.''

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Erdoğan: Trump, 'YPG'ye silah sevkiyatının devam ettiğinden haberim yok' dedi

    'AFRİN'DEKİ DURUMDAN ÇOK ENDİŞELİYİZ'

    Afrin’de faaliyet gösteren Kürt güçlerinin koalisyonun desteklediği güçler olmadığını belirten Pentagon Sözcüsü, ama Afrin'deki durumdan çok endişe duyduklarını ifade etti, mültecilerin ve sivil kayıpların sayısında artış riskine dikkat çekti.

    'YUMUŞATIN, SINIRLANDIRIN' MESAJI

    ''Dolayısıyla bu gerilimin yumuşatılması, operasyonların boyutunun sınırlandırılması konusunda tüm düzeylerde Türk muhataplarımızla görüşme halindeyiz'' diyen Pahon şunları söyledi: 'Sahadaki danışmanlarımız Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) sağladığımız teçhizatı denetliyor ve DSG birimlerinin gözlerini IŞİD'e karşı savaştan ayırdığını görürsek bu desteği geri çekmeyi değerlendireceğiz. Bu konuyu her bir vaka bazında ele alıyoruz.''

     

    Etiketler:
    Al Hurra, Jim Mattis, Eric Pahon, Menbiç
    Topluluk kurallarıTartışma
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