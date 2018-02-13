Tillerson'dan Zeytin Dalı için 'IŞİD'le savaşın etkisini azalttı' mesajı

Harekatın, Suriye'nin doğusundaki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını aktaran ABD Dışişleri Bakanı, "(Afrin operasyonu) Doğu Suriye'de IŞİD'i yenmek için sürdürdüğümüz mücadelenin etkisini azalttı" diye konuştu.
DSG'nin omurgasını YPG oluşturuyor.
Tur kapsamında Ankara'yı ziyaret edecek olan, perşembe ya da cuma günü temaslarda bulunması beklenen Tillerson ''NATO müttefiğimiz Türkiye ile görüşmeler yürütüyoruz'' diyerek ekledi:
''Onların operasyonlarının bizim temel misyonumuz olan IŞİD'in yenilmesi üzerindeki etkisini dikkate almalarının önemli olduğunu düşünüyoruz.''
ABD'NİN 'SURİYE BÜTÇESİ' ARTIYOR
Ankara, Pentagon bütçesinde DSG'nin eğit donatı için 300 milyon dolar, sınır güvenlik faaliyetleri için 250 milyon dolar talep edilmesine 'YPG'ye 550 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı' gerekçesiyle büyük tepki gösteriyor.
Tillerson ise şunu söyledi: ''Suriye'de özgürleştirilen bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek bütçe sağlanması kararlaştırıldı.''
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