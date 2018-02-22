'McMaster, Trump'ın kovulacaklar listesinin başında'

© AA/ Özge Elif Kızıl Kalın- McMaster görüşmesi sonrası açıklama: Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi

Ankara ile Washington arasındaki yeni diplomasi trafiği kapsamında 11 gün önce Ankara'yı ziyaret eden ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın görevinin tehlikede olduğu ileri sürüldü.

CNN'in ABD Başkanı Donald Trump ile McMaster arasında aylardır süregiden gerilimin artık tavan yaptığı iddialarını duyurması, Trump'ın 'kovuldun' dedikleri arasına üç yıldızlı generalin de katılacağı yorumlarına yol açtı.

'ORDUYA GERİ DÖNEBİLİR'

CNN, ABD Savunma Bakanlığı'da (Pentagon) McMaster'ın orduya geri dönmesine yönelik seçeneklerin araştırıldığını öne sürdü.

© Sputnik/ Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın ile McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı, emekli general Michael Flynn'di. Ama Rusya ve Türkiye ile gizli anlaşmalar yapmakla suçlanan Flynn, bu konularda yalan söylediği ithamları üzerine göreve geldikten 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

3. ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI YOLDA MI?

Yerine müesses nizamın adamı olarak bilinen McMaster gelmişti. Trump onu da yollarsa 13-14 ay gibi bir sürede 3. kez Ulusal Güvenlik Danışmanı atayarak bir rekora imza atabilir.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Kalın-McMaster görüşmesi: 'ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceği teyit edildi'

CNN'e göre Trump yönetiminden yetkililer McMaster'ın Pentagon ya da orduda terfi niteliğinde bir mevkiye atanmasını tercih ettiklerini söylüyor, ama Pentagon'da bazı isimler McMaster'ın politize olduğu görüşüyle orduda önemli bir göreve gelmesine çekinceyle bakıyor.

Haberde Trump'ın gerekirse McMaster'ı dördüncü yıldızı vermeden emekli edebileceği iddiasına da yer verildi.

ARALARINA RUSYA GİRDİ

İkili arasındaki gerilim haftasonunda tavan yaptı.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump'ın danışmanı Türkiye açıklamasını düzeltti

Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahalesi konusunda artık inkar edilemez kanıtların olduğunu iddia eden McMaster, Trump'ın FBI'a adeta savaş açmış olmasına karşın ''FBI’ın suçlamalarıyla görüldüğü üzere, kanıtlar inkar edilemez ve kamuya açık halde'' dedi.

'SEÇİLMEMDE RUS MÜDAHALESİ YOK'

Bunun üzerine Trump ''General McMaster söylemeyi unuttu, Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçları üzerinde Rusların etkisi ya da değişikliği yoktur, tek gizli kirli anlaşma sahtekar H (Hillary Clinton) ve Demokrat Parti arasındadır'' diye tweetledi.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Şubat 2018

Trump ''Kirli Dosya (Trump Dosyası), uranyum, konuşmalar, e-postalar ve Podesta şirketini hatırlayın'' diye ekledi.