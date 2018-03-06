Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı

Kim ile Moon'un nisan ayı sonunda sınırda düzenlenecek zirvede biraraya gelecekleri açıklamasına, Trump, Twitter'dan, ihtiyatlı umutlu bir karşılık verdi.

© REUTERS/ Damir Sagolj Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek şekilde söz düellosuna tutuştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile barış sürecine kaptırmasını hazmetmeye çalışıyor.

Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik Güney Kore heyetinin, ülkeye dönüşte yaptığı açıklamaya Trump kayıtsız kalmadı.

Kim ile Moon'un nisan ayı sonunda sınırda düzenlenecek zirvede biraraya gelecekleri açıklaması üzerine Trump da Twitter'a sarıldı:

''Kuzey Kore ile görüşmelerde olası ilerleme kaydedildi. Uzun yıllardır ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi çaba sarf ediyor. Dünya izliyor ve bekliyor! Belki sahte umuttur, ama herhalükarda ABD her iki yönde de işleri sıkı tutumaya hazır!''

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Mart 2018

© REUTERS/ Kuzey Kore lideri Kim, Güney ile 'yeni bir tarih yazmak' istiyor 5

Kuzey-Güney Kore görüşmelerinin ardından yapılan açıklamaya göre iki ülkenin liderleri arasında bir kırmızı hat (telefon hattı) kurulması konusunda mutabık kalındı.

KİM İLE MOON İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

İki lider zirveden önce ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştı.

BU ASLINDA 3. ZİRVE OLACAK

Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.