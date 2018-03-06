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    Donald Trump Beyaz Saray Washington

    Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    Kim ile Moon'un nisan ayı sonunda sınırda düzenlenecek zirvede biraraya gelecekleri açıklamasına, Trump, Twitter'dan, ihtiyatlı umutlu bir karşılık verdi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek
    ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek şekilde söz düellosuna tutuştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile barış sürecine kaptırmasını hazmetmeye çalışıyor.

    Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik Güney Kore heyetinin, ülkeye dönüşte yaptığı açıklamaya Trump kayıtsız kalmadı.

    Kim ile Moon'un nisan ayı sonunda sınırda düzenlenecek zirvede biraraya gelecekleri açıklaması üzerine Trump da Twitter'a sarıldı:

    ''Kuzey Kore ile görüşmelerde olası ilerleme kaydedildi. Uzun yıllardır ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi çaba sarf ediyor. Dünya izliyor ve bekliyor! Belki sahte umuttur, ama herhalükarda ABD her iki yönde de işleri sıkı tutumaya hazır!''

    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.
    © REUTERS/
    Kuzey Kore lideri Kim, Güney ile 'yeni bir tarih yazmak' istiyor
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    ​LİDERLER ARASI KIRMIZI TELEFON HATTI

    Kuzey-Güney Kore görüşmelerinin ardından yapılan açıklamaya göre iki ülkenin liderleri arasında bir kırmızı hat (telefon hattı) kurulması konusunda mutabık kalındı.

    KİM İLE MOON İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

    İki lider zirveden önce ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştı.

    BU ASLINDA 3. ZİRVE OLACAK

    Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.

    Etiketler:
    Twitter, Moon Jae-in, Kim Jong-un, Donald Trump, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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