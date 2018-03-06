Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı

Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik Güney Kore heyetinin, ülkeye dönüşte yaptığı açıklamaya Trump kayıtsız kalmadı.
Kim ile Moon'un nisan ayı sonunda sınırda düzenlenecek zirvede biraraya gelecekleri açıklaması üzerine Trump da Twitter'a sarıldı:
''Kuzey Kore ile görüşmelerde olası ilerleme kaydedildi. Uzun yıllardır ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi çaba sarf ediyor. Dünya izliyor ve bekliyor! Belki sahte umuttur, ama herhalükarda ABD her iki yönde de işleri sıkı tutumaya hazır!''
Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Mart 2018
Kuzey-Güney Kore görüşmelerinin ardından yapılan açıklamaya göre iki ülkenin liderleri arasında bir kırmızı hat (telefon hattı) kurulması konusunda mutabık kalındı.
KİM İLE MOON İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
İki lider zirveden önce ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştı.
BU ASLINDA 3. ZİRVE OLACAK
Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.
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