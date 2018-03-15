ABD Dışişleri Sözcüsü: Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına mesafeli bir ton tercih ederek, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Nauert, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önceki ABD ile Menbiç'in YPG'den temizlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Sizin de anlayışınız bu yönde mi?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Bizim yaklaşımımız tam olarak bu değil. Türk hükümetiyle pek çok görüşme yapıyoruz. Hala Türkiye ile bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz."

'ATEŞKES AFRİN'İ KAPSIYOR'

Afrin'in TSK tarafından kuşatıldığına ilişkin haberleri de değerlendiren Nauert, ellerinde bunu doğrulayacak bir bilgi olmadığını söyledi. ABD'nin Afrin'de olmadığını belirten Nauert, "Ancak bu durum dikkati IŞİD ile mücadeleden kaçırıyor" diye konuştu.

Nauert, BM tarafından Suriye'de ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığı görüşünü de tekrarladı. Nauert, ABD'nin bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığını kaydetti.