ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırımlar: 4 isim daha listede

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezüella'da geçmişte veya halihazırda görev yapan 4 kamu yetkilisine daha yaptırım uygulanacağı bildirildi.

© REUTERS/ Marco Bello Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı 5

Yaptırım listesine eklenen eski Venezüella Tarım Bakanı Yardımcısı ve Venezüella Tarım Bankası Başkanı Americo Alex Mata Garcia'nın Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten kamu ihalelerini garanti etmek suretiyle 50 milyon dolar istediği iddia edilen açıklamada, yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen şirketin Venezüella Devlet Başkanı'nın seçim kampanyasında kullanılmak üzere Mata Garcia'ya 35 milyon dolar temin ettiği öne sürüldü.

Venezüella Sosyo-Ekonomik Haklar Denetim Kurulu Başkanı ve İç Ticaret Bakan Yardımcısı Willian Antonio Contreras, Venezüella Ulusal Hazine Ofisi Müdürü Nelson Reinaldo Lepaje Salazar ve Venezuela Sosyal Sigorta Kurumu eski Başkanı Carlos Alberto Rotondaro Cova ise yönetim zafiyeti gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD'DEKİ TÜM MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Yaptırımlar çerçevesinde bu kişilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılarla ilişki kurmaları yasaklandı.

© AP Photo/ Fernando Llano, File Venezüella'da bir kasaba kendi parasını bastı

ABD yönetimi, daha önce de Venezüella'da anayasanın yeniden yazılması için Temmuz 2016'da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro dahil olmak üzere 25'e yakın Venezüellalı hakkında yaptırım kararı almıştı.

Washington'ın Venezüellalı 4 kamu yetkilisine yönelik yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararnameyi imzalamasından sonra açıklandı.