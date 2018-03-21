Mattis: Rusya stratejik rakibimiz olmayı seçti

Mattis, bugünkü basın toplantısında, "Biz her zaman mümkün olan her yerde Rusya'yla işbirliği yapmak istedik. Ama maalesef onlar stratejik rakibimiz olmayı tercih etti. İngiltere, Ukrayna, Kırım ve diğer yerlerde yaşananlar bunu gösteriyor" dedi.

ABD'nin halen Rusya'yla diyalog için kapıyı açık bıraktığını söyleyen Mattis, "Biz istikrar ve barış istiyoruz. Aynı zamanda demokratik kurumlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı konularda Moskova'yla ortak çalışmaları sürdürme niyetinde olduğunu bildirmişti. Diğer yandan Sanders, ABD idaresinin "gerektiğinde sert olma" niyetinde olduğunu belirtmişti.