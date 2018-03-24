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    Donald Trump Air Force One

    'Trump, Rus diplomatları sınırdışı etmeye hazır' iddiası

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD
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    Bloomberg, İngiltere'deki 'Skripal olayı' nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus diplomatları sınırdışı etmeye hazır olduğunu ileri sürdü.

    Moskova Kremlin Duvarı Meçhul Asker Anıtı
    © REUTERS/ David Mdzinarishvili
    'Skripal Putin'den Rusya'ya dönüş izni talep etti' haberine Kremlin'den yalanlama
    ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Beyaz Saray'a yakın iki kaynağa dayandırdığı haberde, Trump'ın onlarca Rus diplomatı sınırdışı etmeye hazırlandığını iddia etti.

    Bunun gerekçesi ise Rus askeri istihbaratı için çalışırken İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan yakalanan ve ABD ile casus takası sonucunda İngiltere'ye giden Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de kimyasal bir maddeden zehirlenmeleri. 

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Peskov: Rusya'nın Skripal davasında işbirliği yapma arzusu İngiltere'de karşılık bulmuyor
    Bunun Noviçok sinir gazı grubundan olduğunu ve Sovyetlerde üretildiğini iddia edip Moskova'yı suçlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, herhangi bir kanıt sunmadığı gibi Rusların soruşturmada işbirliği talebini de reddetti. 23 Rus diplomatı sınırdışı eden May, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamaları için seferber oldu.

    'DANIŞMANLARIN TAVSİYESİNE UYARAK'

    Bloomberg, Trump'ın, danışmanlarının dün yaptığı tavsiyelere uyarak Rus diplomatlar için sınırdışı kararını verdiğini iddia etti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik/
    Lavrov: İngilizler tüm dünyayı dolaşarak Rus diplomatların sınır dışı edilmesini talep ediyor
    '26 MART'TA AÇIKLAYABİLİR'

    Trump'ın Rus diplomatları sınırdışı açıklamasını 26 Mart pazartesi günü yapması bekleniyor.

    'HENÜZ NİHAİ KARAR DEĞİL'

    Ancak kaynaklar, bu kararın nihai olmadığı uyarısında bulundu.

    'AB'DEN EMİN OLMAK İSTİYOR'

    İngiltere olay yeri incelemesi
    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Rusya Dışişleri: Batı'nın 'Novichok' olarak kodladığı sinir gazı hiçbir zaman Rusya'da üretilmedi

    Rus diplomatları ABD'den göndermeden önce Trump’ın Avrupalı müttefiklerin de benzer adım atacağından emin olmak istediği kaydedildi.

    Bu haftaki AB zirvesinde İngiltere ile dayanışma adına AB'nin Rusya Büyükelçisini geri çekme kararı alınmıştı. Çekya, Estonya, Letonya ve İrlanda, Rus diplomatları sınırdışı etmeyi değerlendiklerini duyurmuştu.

    'FİKİR ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
    Kremlin: Putin kırmızı çizgilerini kimseye çiğnetmez
    Meseleyi görevden alıp yerine John Bolton'u atadığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile de ele aldığı belirtilen Trump, daha ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Savunma Bakanı James Mattis ve diğer yetkililerle de görüşecek.

    'HESAP SORMA SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR'

    Bloomberg, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah'ın konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yaptığını aktardı:

    Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
    © AP Photo/ Luca Bruno
    ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: Rusya, İngiltere'nin toprak bütünlüğünü ihlal etti
    ''ABD, Rusya'nın bu şoke edici eylemini kınamak için İngiltere ile omuz omuza durmaktadır. ABD Başkanı, Rusya'dan kötü niyetli eylemleri için hesap sorma seçeneklerini her zaman değerlendirmektedir. Şimdilik yapacağımız bir duyuru bulunmamaktadır.''

    'MOSKOVA, WASHINGTON'A MİSİLLEMEDE BULUNUR'

    Daha önce Rus Senatör Vladimir Cabarov, Sputnik'e verdiği demeçte, Skripal olayında Washington'dan Rus diplomatları sınırdışı kararı gelmesi halinde Moskova'nın misillemede bulunacağını belirtmişti.

    Etiketler:
    Beyaz Saray, Bloomberg, Vladimir Cabarov, Raj Shah, Theresa May, Donald Trump, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya, ABD
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