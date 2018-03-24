'Trump, Rus diplomatları sınırdışı etmeye hazır' iddiası

Bunun gerekçesi ise Rus askeri istihbaratı için çalışırken İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan yakalanan ve ABD ile casus takası sonucunda İngiltere'ye giden Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de kimyasal bir maddeden zehirlenmeleri.
'DANIŞMANLARIN TAVSİYESİNE UYARAK'
Bloomberg, Trump'ın, danışmanlarının dün yaptığı tavsiyelere uyarak Rus diplomatlar için sınırdışı kararını verdiğini iddia etti.
Trump'ın Rus diplomatları sınırdışı açıklamasını 26 Mart pazartesi günü yapması bekleniyor.
'HENÜZ NİHAİ KARAR DEĞİL'
Ancak kaynaklar, bu kararın nihai olmadığı uyarısında bulundu.
'AB'DEN EMİN OLMAK İSTİYOR'
Rus diplomatları ABD'den göndermeden önce Trump’ın Avrupalı müttefiklerin de benzer adım atacağından emin olmak istediği kaydedildi.
Bu haftaki AB zirvesinde İngiltere ile dayanışma adına AB'nin Rusya Büyükelçisini geri çekme kararı alınmıştı. Çekya, Estonya, Letonya ve İrlanda, Rus diplomatları sınırdışı etmeyi değerlendiklerini duyurmuştu.
'FİKİR ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR'
'HESAP SORMA SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR'
Bloomberg, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah'ın konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yaptığını aktardı:
'MOSKOVA, WASHINGTON'A MİSİLLEMEDE BULUNUR'
Daha önce Rus Senatör Vladimir Cabarov, Sputnik'e verdiği demeçte, Skripal olayında Washington'dan Rus diplomatları sınırdışı kararı gelmesi halinde Moskova'nın misillemede bulunacağını belirtmişti.
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