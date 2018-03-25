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    Afganistan'daki ABD birlikleri

    ABD'nin, Taliban liderini elinden kaçırdığı ortaya çıktı

    © AFP 2018/ Romeo Gacad
    ABD
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    ABD'nin, Taliban'ın öldürülen lideri Mansur'u 2016'da Dubai'ye yaptığı seyahat sırasında son anda elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Beyaz Saray yetkilileri, yerel emirliklerin Taliban liderine bilgi verme riskini göz önüne alarak Mansur'u nasıl tutuklayacaklarını tartışırken Mansur'un İran'a oradan da Pakistan'a kaçtığı belirtildi.

    IŞİD militanları
    © AFP 2018/
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    ABD'nin, Taliban'ın öldürülen lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alışveriş yapmak ve yardım toplamak üzere Dubai'ye yaptığı seyahat sırasında son anda elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Washington Post Gazetesi'nde yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Molla Mansur'un 2016 bahar aylarında sahte bir Pakistan kimliği ile Dubai'ye geldiğini öğrendiği belirtildi.

    Gazete, Şubat 2016'da Afganistan, ABD ve Taliban arasında başlamış olan diplomatik görüşmeleri tehlikeye atma riskinden dolayı Mansur'un tutuklanmasının ABD'li yetkililer arasında tartışmalara neden olduğunu iddia etti.

    'MANSUR DUBAİ'YE DÜZENLİ SEYAHATLERDE BULUNUYORDU'

    Taliban militanları
    © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud
    Taliban lideri Mansur'un şoförünün ailesi ABD'ye dava açıyor
    Molla Mansur'un Dubai'ye düzenli seyahatlerde bulunduğunu ABD'nin bildiğini yazan gazete, bir kısım ABD yetkililerinin bu seyahatleri avantaja çevirerek Mansur'un Taliban ile Afganlar arasındaki görüşmelerde kullanılabileceği önerisini sunduğunu ileri sürdü. Öte yandan gazete bazı yetkililerin ise Mansur'un tutuklanıp barış görüşmelerine zorlanması teklifini yaptığını kaydetti.

    Washington Post'a göre, bazı Beyaz Saray yetkilileri yerel emirliklerin Taliban liderine bilgi verme riskine karşılık sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) federal hükümetine Mansur'u tutuklatma talebinde bulunulmasını savunuyordu. Buna karşı bazıları ise doğrudan ABD'nin Mansur'u tutuklamasından yanaydı. Habere göre, Beyaz Saray'da tartışma sürerken ABD istihbaratından Mansur'un Dubai'den planlanandan erken döneceği bilgisi geldi.

    'RICE, UÇAK HAVALANDIKTAN SONRA MANSUR'UN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ'

    Taliban militanları
    © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud
    'Taliban lideri Molla Mansur öldü' iddiası
    Dönemin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın BAE Washington Büyükelçisini arayarak Mansur'un tutuklanmasını talep ettiğini iddia eden gazete, Büyükelçi'nin Rice'a dönerek Mansur'un bulunduğu uçağın havalanmış olma ihtimalini söylediğini yazdı.

    Rice'ın uçağın geri çevrilmesi talebine ise BAE büyükelçisinin bunun artık çok geç olduğu karşılığını verdiği öne sürüldü.

    Gazetede, "Sonuç itibarıyla bir dizi yanlış hesaplama ve muhtemel bir ihanet Mansur'un BAE'de yakalanmadan önce İran'a sonra da bir ABD insansız hava aracından fırlatılan Hellfire füzesi ile yakılıp kül edildiği Pakistan'a gitmesine yol açtı." ifadeleri yer aldı.

    'OBAMA YÖNETİMİ TARTIŞMA SÜRECİNİ UZATTI'

    Barack Obama
    © AFP 2018/ SAUL LOEB
    Obama: Taliban lideri Mansur'un öldürülmesi bir dönüm noktası
    Bazı yetkililerin eski Başkan Barack Obama yönetimi yetkililerinin tartışma sürecini uzattığını öne sürdüğünü belirten gazete, bazı yetkililerin de BAE'nin Mansur'un kaçtığı bilgisini uydurarak kaçmasına katkı sağladığı ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.

    'BAE MANSUR'UN KAÇMASINA YARDIM ETTİ' İMASI

    Gazeteye konuşan eski bir Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanı Bruce Reidel, "Onlar (BAE) için olabilecek en kötü şey Mansur'u Dubai'de yakalayıp Amerikan askerlerini öldürenler için yardım toplamaya geldiğini kamuoyuna açıklamak olurdu." diyerek, BAE'nin Mansur'un kaçmasına yardım ettiğini ima etti. ABD ordusuna ait silahlı bir insansız hava aracı, 20 Mayıs 2016'da Molla Mansur'un aracını Pakistan'da tespit edip hava saldırısı ile vurmuş, Mansur ve şoförü öldürülmüştü. 

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    Etiketler:
    Taliban, Barack Obama, Susan Rice, Molla Mansur, Afganistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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