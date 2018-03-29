Kayıt
16:18 29 Mart 2018
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi Veliahtı, ABD'yi 'fethetme' seferinde

    © REUTERS/ Simon Dawson
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) 19 Mart'ta başlayan iki haftalık ABD ziyareti, çok geniş yelpazeye yayılan baş döndürücü görüşme trafiğine sahne oluyor. 32 yaşındaki müstakbel kralın son gün Los Angeles'da talk şovcu Oprah Winfrey'le buluşma planı, herkese ''En iyisini en sona bırakmış'' dedirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump, Oprah Winfrey'e meydan okudu: 'Çok eğlenceli olur'
    AP ve The Independent muhabiri Bethan McKernan, MbS'nin ABD programını ele geçirip yayımladı. 36 sayfalık program, müstakbel kralın, yakın ilişkilerinin olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile damadı Jared Kushner'in çok ötesinde bir ilişki ağı örmeye çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi. Suudi Veliaht Prensi'nin Amerikalıların en çok izlediği, televizyon programcısı Oprah Winfrey'le bile görüşeceği de ortaya çıktı.

    ABD'yi Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na turlamak ve siyasetten petrol şirketlerine, eğlence sektöründen teknoloji devlerine dek çevrilmedik taş bırakmamakla meşgul olan 32 yaşındaki müstakbel kralın programında en çok ilgiyi çeken, son gün Los Angeles'da talk şovcu Oprah Winfrey'le buluşma planı oldu. MbS, herkese ''En iyisini en sona bırakmış'' dedirtti.

    Oprah Winfrey
    © REUTERS/ Lucy Nicholson
    Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok
    'KANAAT ÖNDERİNİN ONAYINI ALMAK'

    Televizyon ekranlarından Amerika'daki her eve ulaştığına dair bir şöhreti olan ve 2020'de ABD başkan adayı olacağına dair söylentiler çıkan Oprah'la görüşmeyi Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Nader Hashemi, şöyle değerlendirdi:

    ''Suudi Arabistan'ın kadın haklarından kafa kesmelere uzanan bir dizi sebepten ötürü hep kamuoyu nezdinde bir imaj problemi vardır. Seninle röportaj yapmayacak bile olsa Oprah'la görüşmen, bir kanaat önderi tarafından onaylanmak peşindesin demektir. İnsanların evlerine girebileceğin ve Amerikan kültürünün derinlerine ulaşabileceğin anlamına gelir.''

    8 Mart 2018 Suudi Arabistan Cidde kadınlar maraton
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Suudi Veliaht Prensi: Kadın çarşaf giymek zorunda değil, ne giyeceğine kendi karar vermeli
    Olası görüşmeyle ilgili sorulara Suudi kraliyet ailesi için çalışan halkla ilişkiler firması Qorvis, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ve Winfrey'nin temsilcilerinden yanıt gelmedi.

    MbS, ABD'ye ayak basmadan önce CBS'in 60 Dakika programı için Norah O'Donnell'a röportaj vermiş ve bu 10 yıldan uzun süredir Amerikan televizyonlarında bir Suudi liderle yayımlanan ilk soru-cevap olmuştu.

    TRUMP YİNE MİLYARLARCA PETRO DOLAR İNDİRMEYİ GARANTİLEDİ

    Bu röportajda 'insan hakları, kadın hakları savunucusu' portresi çizen Suudi Veliahtı, ilkin Washington'da Başkan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner, Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına atanan CIA Direktörü Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis tarafından ağırlandı. Bu vesileyle Trump yönetimi Suudi Arabistan'la Amerikan şirketlerine 35 milyar dolarlık iş anlaşmalarıiçin lobi yaptı ve 200 milyar dolarlık Amerikan silah satışı anlaşmalarına nihai imzaları attı.

    ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman Beyaz Saray Oval Ofis 20 Mart 2018
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan Suudi Veliaht Prensi'ne çizelgeli muamele
    İSRAİL LOBİSİYLE GÖRÜŞTÜ

    Suudi Veliahtı'nın ABD'deki Yahudi lobisiyle görüşmesine de AIPAC, Başkanlar Konferansı, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, ADL, AJC ve B'nai B'rith katıldı.

    NEW YORK'TA ESTİ

    Washington'dan Boston ve New York'a geçen MbS, Amerikan dış politikasının duayeni Henry Kissinger, eski Başkan Bill Clinton, eski first lady, Dışişleri Bakanı ve başkanlık adayı Hillary Clinton, New York Senatorü Chuck Schumer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski New York Belediye Başkanı olan mültimilyarder işadamı Michael Bloomberg'le de biraraya geldi. 

    OBAMA, KERRY, BUSH UNUTULMADI

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'de
    © AA/
    Prens Selman takım elbiseyle Starbucks'ta
    5

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı John Kerry, eski komutan, eski CIA Direktörü David Petraeus, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı da programına alan Suudi Veliahtı, eski Başkan George W Bush'u Teksas'taki çiftliğinde ziyaret etmeyi de ihmal etmeyecek.

    GÖRÜŞÜLMEDİK MEDYA ORGANI KALMAYACAK

    Bundan sonra Houston, Seattle, San Francisco ve Los Angeles'da temaslarda bulunacak MbS'nin bazısıyla buluştuğu, bazısıyla buluşmaya hazırlandığı medya mensupları şunlar:

    İki haftalık ABD ziyareti gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlandı. 27 Mart 2018
    © REUTERS/ Amir Levy
    Suudi Veliahtı: Müttefikler istediği için Sovyetlere karşı Vahabiliği yaydık
    New York Times köşe yazarı Thomas Friedman, medya baronu Rupert Murdoch, The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times ve San Francisco Chronicle gazetelerinin yazı işleri, ayrıca Time ve Vanity Fair dergilerine röportaj verecek.

    SİLİKON VADİSİ'NİN KRALLARIYLA

    Görüşme programındaki teknoloji devleri de şöyle sıralanıyor: Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, Apple CEO'su Tim Cook ile Microsoft, Boeing, Amazon, Uber, Walt Disney ve Lockheed Martin'in CEO'ları…

    Etiketler:
    B'nai B'rith, AJC, ADL, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, Büyük Amerikan Yahudi Teşkilatları Başkanlar Konferansı, AIPAC, Peter Thiel, Nader Hashemi, Bethan McKernan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Oprah Winfrey, Elon Musk, Bill Gates, Tim Cook, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları
    Maltepe'nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya'da ortaya çıktı
    Karikatür
    Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam