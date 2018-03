Suudi Veliahtı, ABD'yi 'fethetme' seferinde

AP ve The Independent muhabiri Bethan McKernan, MbS'nin ABD programını ele geçirip yayımladı. 36 sayfalık program, müstakbel kralın, yakın ilişkilerinin olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile damadı Jared Kushner'in çok ötesinde bir ilişki ağı örmeye çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi. Suudi Veliaht Prensi'nin Amerikalıların en çok izlediği, televizyon programcısı Oprah Winfrey'le bile görüşeceği de ortaya çıktı.

ABD'yi Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na turlamak ve siyasetten petrol şirketlerine, eğlence sektöründen teknoloji devlerine dek çevrilmedik taş bırakmamakla meşgul olan 32 yaşındaki müstakbel kralın programında en çok ilgiyi çeken, son gün Los Angeles'da talk şovcu Oprah Winfrey'le buluşma planı oldu. MbS, herkese ''En iyisini en sona bırakmış'' dedirtti.

Televizyon ekranlarından Amerika'daki her eve ulaştığına dair bir şöhreti olan ve 2020'de ABD başkan adayı olacağına dair söylentiler çıkan Oprah'la görüşmeyi Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Nader Hashemi, şöyle değerlendirdi:

''Suudi Arabistan'ın kadın haklarından kafa kesmelere uzanan bir dizi sebepten ötürü hep kamuoyu nezdinde bir imaj problemi vardır. Seninle röportaj yapmayacak bile olsa Oprah'la görüşmen, bir kanaat önderi tarafından onaylanmak peşindesin demektir. İnsanların evlerine girebileceğin ve Amerikan kültürünün derinlerine ulaşabileceğin anlamına gelir.''

Olası görüşmeyle ilgili sorulara Suudi kraliyet ailesi için çalışan halkla ilişkiler firması Qorvis, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ve Winfrey'nin temsilcilerinden yanıt gelmedi.

MbS, ABD'ye ayak basmadan önce CBS'in 60 Dakika programı için Norah O'Donnell'a röportaj vermiş ve bu 10 yıldan uzun süredir Amerikan televizyonlarında bir Suudi liderle yayımlanan ilk soru-cevap olmuştu.

TRUMP YİNE MİLYARLARCA PETRO DOLAR İNDİRMEYİ GARANTİLEDİ

Bu röportajda 'insan hakları, kadın hakları savunucusu' portresi çizen Suudi Veliahtı, ilkin Washington'da Başkan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner, Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına atanan CIA Direktörü Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis tarafından ağırlandı. Bu vesileyle Trump yönetimi Suudi Arabistan'la Amerikan şirketlerine 35 milyar dolarlık iş anlaşmalarıiçin lobi yaptı ve 200 milyar dolarlık Amerikan silah satışı anlaşmalarına nihai imzaları attı.

Suudi Veliahtı'nın ABD'deki Yahudi lobisiyle görüşmesine de AIPAC, Başkanlar Konferansı, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, ADL, AJC ve B'nai B'rith katıldı.

NEW YORK'TA ESTİ

Washington'dan Boston ve New York'a geçen MbS, Amerikan dış politikasının duayeni Henry Kissinger, eski Başkan Bill Clinton, eski first lady, Dışişleri Bakanı ve başkanlık adayı Hillary Clinton, New York Senatorü Chuck Schumer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski New York Belediye Başkanı olan mültimilyarder işadamı Michael Bloomberg'le de biraraya geldi.

OBAMA, KERRY, BUSH UNUTULMADI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı John Kerry, eski komutan, eski CIA Direktörü David Petraeus, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı da programına alan Suudi Veliahtı, eski Başkan George W Bush'u Teksas'taki çiftliğinde ziyaret etmeyi de ihmal etmeyecek.

GÖRÜŞÜLMEDİK MEDYA ORGANI KALMAYACAK

Bundan sonra Houston, Seattle, San Francisco ve Los Angeles'da temaslarda bulunacak MbS'nin bazısıyla buluştuğu, bazısıyla buluşmaya hazırlandığı medya mensupları şunlar:

New York Times köşe yazarı Thomas Friedman, medya baronu Rupert Murdoch, The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times ve San Francisco Chronicle gazetelerinin yazı işleri, ayrıca Time ve Vanity Fair dergilerine röportaj verecek.

SİLİKON VADİSİ'NİN KRALLARIYLA

Görüşme programındaki teknoloji devleri de şöyle sıralanıyor: Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, Apple CEO'su Tim Cook ile Microsoft, Boeing, Amazon, Uber, Walt Disney ve Lockheed Martin'in CEO'ları…