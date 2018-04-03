ABD’li general: DSG'lilerin sayısı 60 bine ulaştı

Votel, DSG'nin Afrin'de kontrolü sağlayan TSK'yla çatışmaya girmeyeceğini umduğunu söyledi.
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Washington'daki Barış Enstitüsü'nde konuşan Votel, "Eğer Demokratik Suriye Güçleri'ne bakarsanız, 60 binin yarısından biraz fazlasının Arap olduğunu görürsünüz, onlar bizimle iletişimi sürdürüyor. Mevcut duruma alışacak, IŞİD'e karşı baskıyı sürdürecek ve Suriye'nin kuzeyinde karşılaştığımız diğer gerilimlere karşı beraber çalışacak durumda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
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