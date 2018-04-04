'Trump, ABD askerlerinin kısa bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti'

29 Mart ve 3 Nisan'da Suriye'den çekilmek istediğine dair açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikan askerlerinin biraz daha Suriye'de kalması tavsiyesini kabul ettiği duyuruldu.

Dün Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısıyla ilgili Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili açıklamalarda bulundu.

Suriye'den çekilmek istediğine dair birbiri ardına açıklamalarda bulunan Trump'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD güçlerini biraz daha Suriye'de tutmayı kabul ettiğini aktaran ABD'li yetkili, ancak Trump'ın göreceli olarak yakın zamanda çekilme istediğini belirtti.

Üst düzey yetkili ''Derhal çekilecek değiliz, ama Başkan uzun vadeli bir yükümlülüğü de desteklemek istemiyor'' dedi.

Trump'ın özel bir çekilme takvimine onay vermediğini aktaran yetkili, ABD Başkanı'nın IŞİD'in yenilgisini garantiye almak istediğini, ama aynı zamanda bölgedeki ve BM'deki diğer ülkelerin etkinliklerini artıarak Suriye'de istikrraın sağlanmasına yardımcı olmasını istediğini anlattı.

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