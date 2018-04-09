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    İsrail F-15 savaş uçağı

    'İsrail, Suriye'deki hava üssünü vurmadan önce ABD'yi bilgilendirdi'

    © REUTERS/ Amir Cohen
    ABD
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    ABD'li yetkililer, İsrail'in Suriye'nin Humus bölgesindeki hava üssüne saldırı düzenlemeden önce Washington'ı bilgilendirdiğini söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin Humus bölgesindeki Tayfur (T4) askeri havaalanına saldıranın İsrail savaş uçakları olduğunu duyurmasının ardından ABD'li yetkililerden ''Washington bilgilendirilmişti'' açıklaması geldi.

    NBC News'a konuşan iki ABD'li yetkili, üsse saldıranın İsrail olduğunu teyit ederken İsrail hükümetinin Trump yönetimini saldırı planından önceden haberdar ettiğini belirtti.

    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
    © AP Photo/ Ariel Schalit
    Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı
    Suriye'de bir kez daha İran'ı hedef alan İsrail, Suriye'deki eylemleriyle ilgili doğrudan sorumluluk üstlenmeme politikası çerçevesinde resmi bir açıklama yapmadı.

    'ALIŞILMADIK BİR OLAY'

    Obama yönetimi döneminde, İsrail hükümeti, Suriye'deki saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunun ABD'li yetkililer tarafından medyaya sızdırılmasına tepki göstermişti.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Lavrov: Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı
    Bu kez saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu açık eden ise Rusya oldu. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesi ''Yine de İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemle ilgili Amerikalı yetkililerin teyitte bulunması ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay'' diye yazdı.

    Suriye devlet televizyonu, Tayfur askeri havaalanına yönelik saldırıyla ilgili ilkin ABD'yi suçlamıştı. Ancak Pentagon '' Suriye'de hava operasyonumuz yok'' açıklaması yapmıştı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin'den Suriye'deki 'kimyasal saldırı' iddiaları hakkında uyarı: Tehlikeli ve yanlış

    ŞUBATTA DA AYNI ÜSSÜ VURDU

    T4 hava üssü, Humus çevresindeki çöllük bölgede IŞİD'e karşı yürütülen savaşın ana üssü konumunda. İsrail, şubat ayında da Suriye'den kalkan bir İran İHA'sının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye saldırıp T4'ü vurmuştu. Ancak Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık vermesiyle bir İsrail savaş uçağı düşmüştü. 

    Suriye hava savunma sistemlerinin vurduğu İsrail F-16'sı İsrail'in kuzeyinde düştü.
    © REUTERS/ Herzie Shapira
    İsrail, İran İHA'sı düşürdü, Suriye de İsrail F-16'sını vurdu
    KAÇ İRANLI ÖLDÜ?

    Muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Lübnan hava sahasını ihlal ederek gelen İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu üste ölen 14 kişinin çoğunun İranlı askeri yetkililer ya da İran destekli savaşçılar olduğunu söyledi. İran'ın Fars haber ajansı ise üste 2 İranlının öldüğünü duyurdu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, elinde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir İHA parçasıyla
    © REUTERS/ MSC Munich Security Conference
    Netanyahu, İran'a elinde İHA parçasıyla seslendi: İsrail'in kararlılığını test etmeyin
    BİBİ, PUTİN'İ ARAMADI

    Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İsrail'in saldırıdan önce Moskova'yı bilgilendirmediğine ima eden bir açıklama yaptı.

    Kremlin Sözcüsü, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'deki askeri havaalanını İsrail uçaklarının vurduğunu açıklamasından önce ya da sonra İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapmadığını söyledi. Peskov, Rusya ile İsrail'in, Suriye'deki askeri havaalanının vurulması konusunda ilgili kanallar üzerinden iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

    Etiketler:
    Tayfur (T4) askeri havaalanına saldırı, Trump yönetimi, Fars Haber Ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Haaretz gazetesi, NBC News, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Humus, Suriye, İsrail
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