'İsrail, Suriye'deki hava üssünü vurmadan önce ABD'yi bilgilendirdi'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin Humus bölgesindeki Tayfur (T4) askeri havaalanına saldıranın İsrail savaş uçakları olduğunu duyurmasının ardından ABD'li yetkililerden ''Washington bilgilendirilmişti'' açıklaması geldi.

Russia Outs Israel, Says Two Israeli Fighter Jets Struck Iranian Base in Syriahttps://t.co/BpUoKc4leL pic.twitter.com/9eoRKxScZ8 — Haaretz.com (@haaretzcom) 9 Nisan 2018

NBC News'a konuşan iki ABD'li yetkili, üsse saldıranın İsrail olduğunu teyit ederken İsrail hükümetinin Trump yönetimini saldırı planından önceden haberdar ettiğini belirtti.

BREAKING: Trump knew what Bibi was doinghttps://t.co/hZtM3X4RVt — Haaretz.com (@haaretzcom) 9 Nisan 2018

© AP Photo/ Ariel Schalit Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı

Suriye'de bir kez daha İran'ı hedef alan İsrail, Suriye'deki eylemleriyle ilgili doğrudan sorumluluk üstlenmeme politikası çerçevesinde resmi bir açıklama yapmadı.

'ALIŞILMADIK BİR OLAY'

Obama yönetimi döneminde, İsrail hükümeti, Suriye'deki saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunun ABD'li yetkililer tarafından medyaya sızdırılmasına tepki göstermişti.

Bu kez saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu açık eden ise Rusya oldu. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesi ''Yine de İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemle ilgili Amerikalı yetkililerin teyitte bulunması ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay'' diye yazdı.

Suriye devlet televizyonu, Tayfur askeri havaalanına yönelik saldırıyla ilgili ilkin ABD'yi suçlamıştı. Ancak Pentagon '' Suriye'de hava operasyonumuz yok'' açıklaması yapmıştı.

ŞUBATTA DA AYNI ÜSSÜ VURDU

T4 hava üssü, Humus çevresindeki çöllük bölgede IŞİD'e karşı yürütülen savaşın ana üssü konumunda. İsrail, şubat ayında da Suriye'den kalkan bir İran İHA'sının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye saldırıp T4'ü vurmuştu. Ancak Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık vermesiyle bir İsrail savaş uçağı düşmüştü.

Muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Lübnan hava sahasını ihlal ederek gelen İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu üste ölen 14 kişinin çoğunun İranlı askeri yetkililer ya da İran destekli savaşçılar olduğunu söyledi. İran'ın Fars haber ajansı ise üste 2 İranlının öldüğünü duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İsrail'in saldırıdan önce Moskova'yı bilgilendirmediğine ima eden bir açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'deki askeri havaalanını İsrail uçaklarının vurduğunu açıklamasından önce ya da sonra İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapmadığını söyledi. Peskov, Rusya ile İsrail'in, Suriye'deki askeri havaalanının vurulması konusunda ilgili kanallar üzerinden iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.