ABD: Duma'daki kimyasal saldırının arkasında Esad olduğuna ilişkin kanıta sahibiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Duma'daki kimyasal saldırı iddialarında İngiltere'nin rolüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi ve saldırının arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olduğuna ilişkin kanıtlara sahip olduğunu iddia etti. Beyaz Saray'dan da "saldırının arkasında Esad olduğundan son derece eminiz" açıklaması geldi.

İngiltere'nin Suriye'deki Duma ilçesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı olayına dahli olmadığını öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Suriye hükümetini suçladı.

RUSYA'YA YANIT

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamaları, Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın birifinginden sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal saldırının arkasında Esad olduğuna ilişkin kanıtımız var" açıklamasını yaptı.

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırının arkasında İngiltere'nin olduğuna ilişkin kanıtlara sahip olduklarını belirtmiş, Londra'nın Suriye'deki Beyaz Miğferler'i provokasyon için yönlendirdiğini açıklamıştı.

BEYAZ SARAY DA 'SON DERECE EMİN'

Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin ABD'den bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapıldı. Sanders, iddia edilen saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğundan 'son derece emin olduklarını' söyledi. Sanders, Rusya'nın da iddia edilen saldırıların gerçekleşmesinde sorumluluk taşıdığını öne sürdü.