ABD: Duma'daki kimyasal saldırının arkasında Esad olduğuna ilişkin kanıta sahibiz

İngiltere'nin Suriye'deki Duma ilçesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı olayına dahli olmadığını öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Suriye hükümetini suçladı.
RUSYA'YA YANIT
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamaları, Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın birifinginden sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal saldırının arkasında Esad olduğuna ilişkin kanıtımız var" açıklamasını yaptı.
BEYAZ SARAY DA 'SON DERECE EMİN'
Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin ABD'den bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapıldı. Sanders, iddia edilen saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğundan 'son derece emin olduklarını' söyledi. Sanders, Rusya'nın da iddia edilen saldırıların gerçekleşmesinde sorumluluk taşıdığını öne sürdü.
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