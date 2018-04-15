ABD, Suriye saldırısında kullandığı Tomahawk’ların fırlatılma anını yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye saldırısında kullandığı Tomahawk seyir füzelerinin fırlatılma anını görüntüledi.
Füzeler, USS John Warner (SSN-765) denizaltısı ile USS Monterey kruvazöründen fırlatıldı.
Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 April 2018
ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan Cumartesi günü sabah erken saatlerinde Suriye'deki hedeflere saldırı düzenledi.
Saldırı sırasında Tomahawk'lar dahil 100'den fazla füze fırlatıldı. Füzelerin büyük kısmı Suriye hava savunması tarafından imha edildi.
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