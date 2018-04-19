Trump, şubatta Suriye'de Ruslarla girdikleri çatışma için 'çok üzücü' dedi

ABD'nin şubatta Suriye hükümet güçlerine düzenlediği bombardımanda bazı Rus paralı askerlerinin ölmesiyle ilgili ''Rus güçleriyla çok, ama çok şiddetli bir çatışmamız oldu. Çok üzücü, ama bu çatışmada birçok kişi öldü'' dedi. Kendisinden şöyle söz etti: ''Rusya'ya karşı Başkan Donald Trump'tan daha sert kimse olmadı.''

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat'ta Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) saldırdığı gerekçesiyle Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Rus paralı askerinin öldüğü iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, ''Geçenlerde, yaklaşık bir ay önce, bizim güçlerimiz ile Rus güçleri arasında çok, ama çok şiddetli bir çatışmamız oldu. Çok üzücü, ama bu çatışmada birçok kişi öldü'' dedi. © AFP 2018 / SABAH ARAR Koalisyonun Suriye'deki saldırısının görüntüleri yayınlandı

YENİ YAPTIRIM SİNYALİ

Moskova'ya karşı bugüne dek en sert çıkan liderin kendisi olduğundan ve gerekirse daha fazla yaptırım uygulayacağından söz eden Trump, şunları söyledi:

''Rusya'ya karşı Başkan Donald Trump'tan daha sert kimse olmadı. Ama ben ne yaparsam yapayım medyaya yeterince sert gelmiyor, çünkü medyanın kurulu anlatısı böyle. Ama Rusya size söylecektir, bize karşı kimse Donald Trump kadar sert olmadı diye… Bunu ziyadesiyle hak ettiklerinden tez zamanda (yeni) yaptırımlar getireceğiz…''

'MARİFETLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Trump, Rusya'ya karşı tiradını şöyle devam ettirdi:

''Sonra geçen gece Suriye'ye saldırı düzenledik ve tam isabet kaydettik. ABD ordusunun ve muhteşem ortaklarımızla müttefiklerimizin eşi benzeri olmayan marifetlerini tüm dünyaya gösterdik. Füzeler ateşlendi, onlar vurup yere sermeye çalıştılar, ama zerrece başarılı olamadılar. Bir tekini bile vuramadılar.''

© AP Photo / John Locher Rusya’dan Trump’a: Ülke ilişkileri bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmamalı

DEYR EZ ZOR'DAKİ BOMBARDIMAN

7 Şubat'ta Fırat'ın doğusunda ABD ve desteklediği güçler ile Suriye hükümetini destekleyen güçler arasındaki çatışma ve takip eden bombardımanla ilgili Amerikan medyasında yüzlerce Rus'un öldüğü ya da yaralandığına dair iddialar çıkmıştı.

Bunun üzerine Moskova'dan, Rus olduğu tahmin edilen, ancak Rusya ordusuyla ilişkisi olmayan 5 kişinin öldüğü yönünde açıklamalar yapılmıştı.

ABD-İNGİLTERE-FRANSA SALDIRISI NE KADAR BAŞARILI OLDU?

© Sputnik / Alexander Vilf Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

ABD Dışişleri Bakanı atanmasının Senato'daki onay süreci için 12 Nisan'da ifade veren CIA Direktörü Mike Pompeo ise sözkonusu olayda 'Rusya'ya haddini bildirdiklerini ve yüzlerce Rus öldürdüklerini' iddia etti.

ABD, İngiltere ve Fransa, 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Suriye hükümetinin askeri tesislerine düzenlediği füze saldırılarında da tam başarı ilan etti.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 103 füzeden 71'inin Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu.