Trump-Merkel görüşmesinden İran'a yönelik karar çıkmadı

Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortak basın toplantısında, "Gidebilirim. Büyükelçilik yakında açılacak" dedi.
İran'la nükleer anlaşma da ikilinin basın toplantısında önde gelen konular arasında yer aldı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü tekrarlayan Trump, askeri seçenekler hakkında yorum yapmaktan geri durdu. Trump, "Nükleer silah sahibi olamayacaklar, size bunu söyleyebilirim. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.
Merkel ise İran'la nükleer anlaşmanın "kusursuz" olmadığını ve bütün sorunları çözmeyeceğini ama bir "ilk adım" niteliği taşıdığını belirtti.
Merkel ile Trump'ın görüşmesinden İran'a yönelik yeni karar sinyali çıkmadı. Trump'ın açıklaması, nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı.
KİM İLE GÖRÜŞME: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı görüşmeye de değinen Trump, bunun verimli geçmesini beklediğini ifade etti ancak nükleerden arındırma konusunda baskı yapmaya devam edeceklerini de ekledi. Trump, "Geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrarlamayacağız. Nükleer silahlardan arındırma için baskımız sürecek. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
MERKEL: RUSYA'YLA KÖTÜ İLİŞKİLER KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL
Merkel ise İran'ın etkisinin dizginlendiğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını görmeyi arzu ettiğini belirtti.
Merkel, "Kimsenin çıkarının Rusya'yla kötü ilişkilerden yana olmadığını" dile getirdi.
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