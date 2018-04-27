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    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump

    Trump-Merkel görüşmesinden İran'a yönelik karar çıkmadı

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'da görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye, İran ve gümrük vergisi krizi vardı. Trump, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği’nin açılış törenine katılma fırsatını değerlendirdiğini belirtti. İran konusunda ise yeni bir adımın sinyali gelmedi.

    Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortak basın toplantısında, "Gidebilirim. Büyükelçilik yakında açılacak" dedi.

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    © REUTERS / Ammar Awad
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    Trump, birçok başkanın ABD Büyükelçiliği'ni Tel-Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü verdiğini ancak uygulamadığını hatırlattı.

    İran'la nükleer anlaşma da ikilinin basın toplantısında önde gelen konular arasında yer aldı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü tekrarlayan Trump, askeri seçenekler hakkında yorum yapmaktan geri durdu. Trump, "Nükleer silah sahibi olamayacaklar, size bunu söyleyebilirim. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.

    Merkel ise İran'la nükleer anlaşmanın "kusursuz" olmadığını ve bütün sorunları çözmeyeceğini ama bir "ilk adım" niteliği taşıdığını belirtti.

    Merkel ile Trump'ın görüşmesinden İran'a yönelik yeni karar sinyali çıkmadı. Trump'ın açıklaması, nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı.

    KİM İLE GÖRÜŞME: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı görüşmeye de değinen Trump, bunun verimli geçmesini beklediğini ifade etti ancak nükleerden arındırma konusunda baskı yapmaya devam edeceklerini de ekledi. Trump, "Geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrarlamayacağız. Nükleer silahlardan arındırma için baskımız sürecek. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

    Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore lideri Moon
    © REUTERS /
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    Kim Jong-un ve Güney Koreli mevkidaşı Moon arasındaki görüşmeden güç aldığını söyleyen Trump, Kuzey Kore konusunun sonuca bağlanması konusunda sorumluluğa sahip olduğunu dile getirdi.

    MERKEL: RUSYA'YLA KÖTÜ İLİŞKİLER KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL

    Merkel ise İran'ın etkisinin dizginlendiğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını görmeyi arzu ettiğini belirtti. 

    Merkel, "Kimsenin çıkarının Rusya'yla kötü ilişkilerden yana olmadığını" dile getirdi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Angela Merkel, Kuzey Kore, İran, Almanya, ABD, Rusya
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