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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD: Maksimum baskı politikası Kuzey Kore'yi bugünkü çizgisine getirdi

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Kore Yarımadası'nda varılan anlaşmada ABD'nin rolü olduğunu savunarak, maksimum baskı politikasının Kuzey Kore'yi bugünkü çizgisine getirdiğini savundu.

    Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamalarda, Trump'ın Moon ve Abe ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Güney Kore: Kim nükleer deneme tesisini gelecek ay kapatacak
    Trump-Moon ile görüşmesinde, Moon'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27 Nisan'da yaptığı görüşmenin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, "Kuzey Kore üzerinde ABD öncülüğünde uygulanan maksimum baskı politikasının Pyongyang yönetimini bugünkü çizgisine getirdiği konusunda iki lider mutabık kaldı" ifadeleri yer aldı.

    'NÜKLEERDEN ARINMA SÜRECİ BARIŞ GETİRECEK'

    Görüşmede ayrıca, Kore Yarımadasında tam, kesin ve geri dönülemez bir nükleerden arınma sürecinin bölgeye refah ve barış getireceğine dikkat çekildiği bildirildi.

    Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinde de Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Kim ve Moon, nihai barışın tesisi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasında anlaştı
    BUZLAR ERİYOR

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

    Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

    Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    Şinzo Abe, Moon Jae-in, Kim Jong-un, Donald Trump, Güney Kore, Japonya, Kuzey Kore, ABD
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