ABD yargısı, 11 Eylül saldırıları için İran'a 6 milyar dolarlık fatura çıkardı

ABD'de Trump, İsrail'de Netanyahu ve Suudi Arabistan'da Selman'ın İran'a karşı el ele verdiği dönemde Amerikan yargısından siyasi yankıları olan bir karar geldi. New York'ta federal bir mahkeme, doğrudan Suudi Arabistan'la bağlantılı olmasına rağmen 11 Eylül saldırılarıyla ilgili İran'ın 6 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan Kaide örgütünün gerisinde Suudi Arabistan vatandaşlarının ve Suudi/Vahabi ideolojisinin bulunmasına rağmen İran'a da fatura çıkarılmaya çalışıyor.

ABD'nin federal bölge mahkemelerinden olan New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nin, 11 Eylül saldırılarında ölenlerin ailelerine, İran'ın milyarlarca dolar tazminat ödemesi yönünde karar verdiği belirtildi.

Mahkemenin kararını ilkin ABC News kanalı duyurdu.

1008 KURBANIN AİLE ÜYELERİNİN HER BİRİNE ÖDEME

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın nükleer programıyla ilgili belgeleri incelemeleri için İngiltere, Fransa, Almanya ve Putin'i davet ettim 2996 kişinin öldüğü 11 Eylül'e ilişkin ilkin 1008 kurbanın aileleri, 2004 yılında dava açmıştı. Bu talepleri değerlendiren New York Güney Bölgesi Mahkemesi Yargıcı George B. Daniels, davacılar arasında kurbanların eşlerine 12.5'ar milyon, kurbanların ebeveynlerine 8.5'ar milyon, kurbanların çocuklarına 8.5'ar milyon ve kurbanların kardeşlerine 4.25'er milyon doların İran tarafından ödenmesine karar verdi. Bu, toplamda 6 milyar doları geçen bir rakam oluşturuyor.

'İRAN DEVLETİ SUÇLU'

Kararda İran devleti, İran Devrim Muhafızları ve İran Merkez Bankası'nın adlarına dava açılan 1008 kişinin ölümünde suçlu olduğu iddia edildi.

SUUD'U HEDEF ALMASI GEREKEN SÜREÇ İRAN'A UZANDI

© AP Photo / Gene Boyars ABD'de 11 Eylül saldırıları mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

11 Eylül ailelerinin öncelikle Suudi Arabistan'a dava açmasının yolunu açması öngörülen süreçte ilk karar İran'ın aleyhine çıktı. ABC News, bunun sembolik bir karar olduğu, İran'ın bu parayı ödemeyeceği değerlendirmesini yaptı. Ancak davacılar tazminatın ABD'de el konulan İran'ın mal varlığından öbdenmesini talep edebilir.

JASTA FARKI

2004'te başvurusu yapılan davanın açılmasını, Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası'nın (JASTA) Eylül 2016'da ABD Kongresi tarafından Başkan Barack Obama'nın vetosunu baypas edilerek kabul edilmesi sağlamıştı. JASTA, dava kapsamını genişleterek, 'vatandaşların uluslararası terörizm eylemlerinde yabancı devletlere ölüm, yaralanma, zarar gerekçesiyle dava açıp tazminat talep etmesine' izin verdi.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA İran'dan İsrail'e: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız

İRAN'A KARŞI KANIT YOK

Daha önce ABD hükümetine bağlı bir komisyon, İranlı yetkililerin 1991-92'de Sudan'da Kaide liderleriyle buluştuğu iddiasını ortaya atmış, ama Kaide'nin herhangi bir eylemine İran'ındahline dair hiçbir kanıt sunamamıştı. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i ve saldırıların planlayıcısı olduğu söylenen Kaide lideri Usame bin Ladin Suudi vatandaşıydı.