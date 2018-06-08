Kayıt
18:28 08 Haziran 2018
Ankara+ 28°C
İstanbul+ 27°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Trump G7 zirvesine katılmak üzere Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu.

    Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 13

    ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşları başlatarak kavga gürültü atmosferine soktuğu G7 zirvesine giderken açıklamalarda bulundu.

    Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen G7 zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin maskelerini takan aktivistler tarafınden eğlenceli şekilde protesto edildi.
    © REUTERS / Yves Herman
    G7 zirvesi kavga gürültüyle açılıyor
    Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, ''İsteseniz de istemeseniz de G7 zirvesinde Rusya olmalı'' dedi.

    Ekonomisi en gelişmiş ülkelerin grubu, 2014'te Ukrayna/Kırım krizi gerekçe gösterilerek Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması sonucu G8'ken G7 olmuştu.

    Rusya'nın gruba geri dönmesiyle G8 halinin alınması çağrısı yapan Trump, bugün Kanada'da başlayan G7 zirvesine de aslında Rusya'nın katılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

    'LİDERLERE TAVSİYE EDECEĞİM'

    G7- Kanada
    © REUTERS / Mathieu Belanger
    'May, G7 liderlerine Rusya'ya karşı ani tepki birimi kurmayı önerecek'
    ''Eskiden G8'di, çünkü Rusya içindeydi, artık Rusya içinde değil… Ama Rusya bu toplantıda hazır bulunmalıydı'' diye konuşan Trump, zirvede liderlere Rusya'nın dahil edilmesi tavsiyesinde bulunacağını söyleyerek şöyle devam etti:

    'YÖNETEMİZ GEREKEN BİR DÜNYA VAR, RUSYA'SIZ OLMAZ'

    ''İsteseniz de istemeseniz de, siyaseten doğru olmayabilir, ama yönetmemiz gereken bir dünya var. Eskiden G8 olan G7, Rusya'yı dışarı attı, ama Rusya'yı geri almalı, çünkü müzakere masasında Rusya'yla olmalıyız.''

    National flags of the G8 countries and the flag of the European Union fly near a logo of the G-8 summit in St. Petersburg, Thursday, July 13, 2006
    © AP Photo / Sergey Ponomarev
    Kremlin: G7'nin modası geçiyor
    KREMLİN: BİZE UYMAZ

    ABD Başkanı'nın Rusya'nın geri çağrılmasıyla G8 formatına geri dönüş çağrısı, Kremlin'deki basın toplantısında soruldu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yanıtı, ''Biz başka formatlara odaklanıyoruz'' yönünde oldu.

    Bu hafta Peskov, G8 formatının Rusya açısından güncelliğinin giderek azaldığını, Rusya’nın aktif rol aldığı G20’nin önemininse hızla büyüdüğünü söylemişti.

    Giuseppe Conte, el nuevo primer ministro de Italia
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    İtalyan senatosundan Conte hükümetine güvenoyu: Rusya'ya açılımı savunacağız
    YENİ İTALYAN HÜKÜMETİNDEN DESTEK

    İtalya'da yeni kurulan 'değişim hükümetinden' ise Trump'a destek geldi. Popülist eğilimli 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağ eğilimli Kuzey Birliği'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, ilk kez katılacağı G7'de Trump'ın teklifi için şu tweet attı:

    ''ABD Başkanı'yla hemfikirim. Rusya G8'e geri kabul edilmeli. Bu, herkesin çıkarına''

    Bu arada Trump'ın bir diğer açıklaması, 2 yıl önce ölen efsane boksör Muhammed Ali'yi affedebileceği yönündeydi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Antik Kent Dara
    Taşın ihtişamı, estetiğin görkemli merkezi: Dara
    Karikatür
    Trump'tan Kanada'ya uyguladığı gümrük duvarı savunması: Beyaz Saray'ı yakan siz değil miydiniz
    G7
    Küresel ekonomi sisteminin önemli aktörü: G7
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam