Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı

© REUTERS / Yves Herman G7 zirvesi kavga gürültüyle açılıyor

Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, ''İsteseniz de istemeseniz de G7 zirvesinde Rusya olmalı'' dedi.

Ekonomisi en gelişmiş ülkelerin grubu, 2014'te Ukrayna/Kırım krizi gerekçe gösterilerek Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması sonucu G8'ken G7 olmuştu.

Rusya'nın gruba geri dönmesiyle G8 halinin alınması çağrısı yapan Trump, bugün Kanada'da başlayan G7 zirvesine de aslında Rusya'nın katılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

'LİDERLERE TAVSİYE EDECEĞİM'

''Eskiden G8'di, çünkü Rusya içindeydi, artık Rusya içinde değil… Ama Rusya bu toplantıda hazır bulunmalıydı'' diye konuşan Trump, zirvede liderlere Rusya'nın dahil edilmesi tavsiyesinde bulunacağını söyleyerek şöyle devam etti:

'YÖNETEMİZ GEREKEN BİR DÜNYA VAR, RUSYA'SIZ OLMAZ'

''İsteseniz de istemeseniz de, siyaseten doğru olmayabilir, ama yönetmemiz gereken bir dünya var. Eskiden G8 olan G7, Rusya'yı dışarı attı, ama Rusya'yı geri almalı, çünkü müzakere masasında Rusya'yla olmalıyız.''

© AP Photo / Sergey Ponomarev Kremlin: G7'nin modası geçiyor

ABD Başkanı'nın Rusya'nın geri çağrılmasıyla G8 formatına geri dönüş çağrısı, Kremlin'deki basın toplantısında soruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yanıtı, ''Biz başka formatlara odaklanıyoruz'' yönünde oldu.

Bu hafta Peskov, G8 formatının Rusya açısından güncelliğinin giderek azaldığını, Rusya’nın aktif rol aldığı G20’nin önemininse hızla büyüdüğünü söylemişti.

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalyan senatosundan Conte hükümetine güvenoyu: Rusya'ya açılımı savunacağız

İtalya'da yeni kurulan 'değişim hükümetinden' ise Trump'a destek geldi. Popülist eğilimli 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağ eğilimli Kuzey Birliği'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, ilk kez katılacağı G7'de Trump'ın teklifi için şu tweet attı:

''ABD Başkanı'yla hemfikirim. Rusya G8'e geri kabul edilmeli. Bu, herkesin çıkarına''

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 Haziran 2018

Bu arada Trump'ın bir diğer açıklaması, 2 yıl önce ölen efsane boksör Muhammed Ali'yi affedebileceği yönündeydi.