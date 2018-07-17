Trump: NATO sırf benim sayemde daha iyi durumda

Avrupa turu dönüşü Twitter'dan paylaşımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, artık NATO'nun daha iyi finanse edildiğini ve daha güçlü hale geldiğini söyleyerek ''Sırf benim yüzümden'' dedi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok

NATO'nun 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesini birbirine katmasını takiben İngiltere ziyaretinde de kriz çıkaran Trump, Helsinki zirvesinde ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir başlangıç umudu yaratmasının ardından ABD'ye döndü.

Güne Twitter paylaşımıyla başlayan Trump, ''NATO ile muhteşem bir toplantı yaptım'' iddiasında bulunarak 'diğer müttefiklerin NATO'ya artık 33 milyar dolar daha fazla ödeme yaptıklarını ve gelecekte ilaveten yüz milyarlarca dolar daha ödeyeceklerini' ileri sürdü.

'NATO'NUN GÜÇLENMESİ RUSYA İÇİN KÖTÜ'

''Bunun tek sebebi benim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti:

''NATO zayıftı, ama artık yeniden güçlü (bu da Rusya için kötü bir şey). Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama parayı hiç anmıyor.''

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi Macron'dan Trump'a yalanlama: Savunma harcamalarını 2024'te artıracağız

​Hızını alamayan Trump, yaklaşık yarım saat sonra şu paylaşımda bulundu:

''Ben NATO ile muhteşem bir toplantı yapıp devasa miktarda para toplarken Rusya'nın Vladimir Putin'iyle görüşmem daha da muhteşem geçti. Üzücüdür, bunun haberi böyle verilmedi — Yalan Haberler zıvanadan çıkıyor.''

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way — the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

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