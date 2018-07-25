Suriye'de 'IŞİD'e destek verirken' yakalanan iki Amerikan vatandaşı, ABD'de yargılanacak

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'le bağlantılı olarak yakaladığı biri erkek, diğer kadın iki Amerikan vatandaşı yargılanmak üzere ABD'ye nakledildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'de IŞİD bağlantısından yakalanan iki vatandaşından Ibraheem Izzy Musaibli'yi 'terör örgütüne maddi destek vermek, böylece ABD'yi riske sokmak ve Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla' suçladı.

'3 YIL BOYUNCA IŞİD DESTEKÇİLİĞİ'

Savcılar, Musaibli'yi 'Nisan 2015'te IŞİD'e katılmak ve geçen ay yakalanana dek terör örgütünü desteklemeye devam etmekle' itham ederken bu süre boyunca ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalsyonun Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığına dikkat çekti.

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ABD'nin Michigan eyaletinde doğup lise eğitimini yarıda bırakarak ailesinin parfüm dükkanında çalışan Musaibli, aile üyelerinin anlattığına göre önce Yemen'e gidip Suriye'ye geçti.

28 yaşındaki ABD vatandaşı, bugün Detroit'te federal mahkemeye çıkarılacak.

'FBI'A YALAN İFADE'

ABD'nin Indiana eyaletinden olan ve kendi gibi Amerikan vatandaşı 4 çocuğuyla birlikte ülkeye getirilen Samantha Elhassani (Samantha Sally) ise FBI'a yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor. © REUTERS / Abdullah Dhiaa al-Deen IŞİD gerilla taktikleriyle Irak'a geri döndü

KOCASI ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturmaya göre Elhassani, IŞİD üyesi kocası ve 4 çocuğuyla birlikte Suriye'ye gitti, ancak kocası IŞİD saflarında savaşırken öldürüldü.

ÇOCUKLARINDAN BİRİ IŞİD VİDEOSUNDA YER ALDI

10 yaşındaki oğlu IŞİD'in propaganda videolarından birinde rol aldı. Çocuklar artık Indiana Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün gözetimine verildi.

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'KOCAM BİZİ KANDIRDI'

Elhassani, martta BBC ve PBS'e verdiği mülakatta, kocasının aileyi kandırarak IŞİD'in kontrol ettiği topraklara getirdiğini savunmuştu. ''Kocama verdiğim ilk tepki, 'Sen delisin ve ben seni terk ediyorum' oldu. O da suratında kocaman bir sırıtmayla 'Durma, denersin ama başaramazsın' karşılığını verdi'' demişti.