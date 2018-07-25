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14:45 25 Temmuz 2018
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    Musul- IŞİD

    Suriye'de 'IŞİD'e destek verirken' yakalanan iki Amerikan vatandaşı, ABD'de yargılanacak

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    ABD
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    Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'le bağlantılı olarak yakaladığı biri erkek, diğer kadın iki Amerikan vatandaşı yargılanmak üzere ABD'ye nakledildi.

    Türkiye'nin terör örgütü saydığı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin sözcüsü Şarfan Derviş, yeni üste aynı zamanda Fransız askerlerinin de konuşlandığını açıkladı.
    © REUTERS / Rodi Said
    IŞİD karşıtı koalisyon: IŞİD'den alınan toprakları elinde tutabilmesi için SDG'yi eğitiyoruz
    ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'de IŞİD bağlantısından yakalanan iki vatandaşından Ibraheem Izzy Musaibli'yi 'terör örgütüne maddi destek vermek, böylece ABD'yi riske sokmak ve Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmakla' suçladı.

    '3 YIL BOYUNCA IŞİD DESTEKÇİLİĞİ'

    Savcılar, Musaibli'yi 'Nisan 2015'te IŞİD'e katılmak ve geçen ay yakalanana dek terör örgütünü desteklemeye devam etmekle' itham ederken bu süre boyunca ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalsyonun Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığına dikkat çekti.

    Musul'da etkisini yeniden arttıran IŞİD, saldırılar düzenlemeye başladı
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Musul'da etkisini yeniden arttıran IŞİD, saldırılar düzenlemeye başladı
    YEMEN'DEN SURİYE'YE

    ABD'nin Michigan eyaletinde doğup lise eğitimini yarıda bırakarak ailesinin parfüm dükkanında çalışan Musaibli, aile üyelerinin anlattığına göre önce Yemen'e gidip Suriye'ye geçti.

    28 yaşındaki ABD vatandaşı, bugün Detroit'te federal mahkemeye çıkarılacak.

    'FBI'A YALAN İFADE'

    ABD'nin Indiana eyaletinden olan ve kendi gibi Amerikan vatandaşı 4 çocuğuyla birlikte ülkeye getirilen Samantha Elhassani (Samantha Sally) ise FBI'a yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

    IŞİD tarafından Kerkük otoyolunda kaçırılıp öldürülen Şii erkeklerin Kerbela'daki çocukları, babalarının fotoğraflarını boyunlarına asarak güvenlik güçlerinin üstlerine düşeni yapmasını istiyor.
    © REUTERS / Abdullah Dhiaa al-Deen
    IŞİD gerilla taktikleriyle Irak'a geri döndü

    KOCASI ÖLDÜRÜLDÜ

    Soruşturmaya göre Elhassani, IŞİD üyesi kocası ve 4 çocuğuyla birlikte Suriye'ye gitti, ancak kocası IŞİD saflarında savaşırken öldürüldü.

    ÇOCUKLARINDAN BİRİ IŞİD VİDEOSUNDA YER ALDI

    10 yaşındaki oğlu IŞİD'in propaganda videolarından birinde rol aldı. Çocuklar artık Indiana Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün gözetimine verildi.

    Situation in Syria
    © Sputnik / Andrey Stenin
    Kilis'te yakalanıp IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan Avustralyalı tutuklandı

    'KOCAM BİZİ KANDIRDI'

    Elhassani, martta BBC ve PBS'e verdiği mülakatta, kocasının aileyi kandırarak IŞİD'in kontrol ettiği topraklara getirdiğini savunmuştu. ''Kocama verdiğim ilk tepki, 'Sen delisin ve ben seni terk ediyorum' oldu. O da suratında kocaman bir sırıtmayla 'Durma, denersin ama başaramazsın' karşılığını verdi'' demişti.

    Etiketler:
    PBS, BBC, IŞİD, ABD Adalet Bakanlığı, Samantha Elhassani (Samantha Sally), Ibraheem Izzy Musaibli, Indiana, Michigan, Suriye, ABD
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