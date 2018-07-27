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18:35 27 Temmuz 2018
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    Pentagon ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

    Mattis: Trump'ın yaptırım tehdidi Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemez

    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gazetecilere Türkiye, Rusya, Kuzey Kore ve İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Pentagon'un merdivenlerinde gazetecilerle ayak üstü basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, Ankara ile iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

    Mattis'e, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleştirdiği zirveyle ilgili sorular da yöneltildi.

    'SURİYE-RUSYA İLE İLGİLİ YENİ EMİR YOK'

    ''Trump, Amerikan ordusuna Suriye'de sahada Rusya ile birlikte çalışma emri verdi mi'' sorusunu ''Hayır'' diye yanıtlayan Mattis, Helsinki zirvesinin Rusya ile ilgili herhangi bir politika değişikliğiyle sonuçlanmadığı görüşünü dile getirdi:

    ''Helsinki zirvesi biter bitmez genelkurmay başkanı ve ulusal güvenlik danışmanıyla konuştum. Zirveden herhangi bir politika değişikliği çıkmamış.''

    Diğer yandan Savunma Bakanı, Trump'ın 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gerçekleştirdiği zirve uyarınca Kuzey Kore'nin Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerlerinden 55'inin kalıntılarını teslim etmesini memnuniyetle karşıladı.

    'KUZEY KORE'YE ASKERİ PERSONEL GÖNDEREBİLİRİZ'

    Bunun daha geniş çaplı diplomatik görüşmeler için olumlu atmosfer yarattığını söyleyen Mattis, diğer Amerikan askeri naaşlarını almak için Kuzey Kore'ye ABD askeri personeli göndermeyi 'kesinlikle' değerlendirdiklerini ifade etti.

    ''İlave arama misyonu yürütmeleri için yıllar sonra ilk kez Kuzey Kore'ye ABD askeri personeli gönderilmesini öngörebiliyor musunuz'' sorusunu meşhur bir emekli general olan Mattis ''Mutlaka değerlendiriliyor. Kesinlikle'' diye yanıtladı.

    Böyle bir misyon için Kuzey Kore'ye en son 2005'te Amerikan askeri personeli gitmişti.

    Milyonlarca can alan Kore Savaşı'nda ölen 36.000 ABD askerinden 3.500'ünün naaşları hala Kuzey Kore'de bulunuyor.

    GELECEK AY İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ BOMBALAYACAKLARI İDDİASI İÇİN 'KURMACA' DEDİ

    ABC kanalının Avustralya hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini en erken gelecek ay vurmaya hazırlandığı haberleriyle ilgili sorular üzerine Savunma Bakanaı ''Avustralyalı gazetecilerin bunu nereden çıkardığına dair hiçbir fikrim yok. Şu an böyle bir şeyin değerlendirilmediğinden eminim. Açıkçası en iyi ifadeyle bir kurmacadan ibaret olduğunu düşünüyorum'' dedi.

     

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