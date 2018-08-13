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17:50 13 Ağustos 2018
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    ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson

    ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye gözdağı: Ya İran'a yaptırımları desteklersiniz ya da ticaretiniz yanar

    © REUTERS / Stefan Rousseau/File Photo
    ABD
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    ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson, Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan makalesinde, İngiltere'ye, İran'la nükleer anlaşmaya taraf olmayı sürdüren AB'nin değil, ABD'nin tarafında yer alması çağrısı yaptı. Johnson, aksi durumun İngiliz ticareti için ciddi sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanın yazlık konutu olan Buckinghamshire'daki Chequers'da görüştü (13 Temmuz 2018).
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecindeki İngiltere'nin bundan sonra AB ile nasıl bir ilişki kuracağından ABD başta olmak üzere diğer ülkelerle nasıl serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağına uzanan binbir sorunu varken Trump yönetiminden gözdağı geldi.

    TAM DA İNGİLTERE'NİN CAN SİMİDİ ARADIĞI DÖNEMDE

    İngiltere'nin 'özel bir ilişki' diye formüle ettiği eski sömürgesi ABD'yle ittifakının akıbeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına uyup uymamasına bağlandı.

    May ile Trump Chequers'de
    © REUTERS / Hannah McKay
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    İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp en ağır yaptırımları uygulamaya başlayan Trump'ın ''İran'la ticaret yapan bizimle yapamaz, yaptırım kapsamına girer'' tehdidi, ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson Daily Telegraph gazetesinde yayımladığı makalede yankılandı.

    'BRÜKSEL'İN GEMİSİNDEN İN WASHINGTON'IN GEMİSİNE BİN'

    ''Son aylarda ekonomik kriz yüzünden İran çapında hükümeti protesto gösterileri düzenleniyor. İran rejimi ülkesine ve halkına yatıırm yapmak yerine parasını vekalet savaşlarında ve yurtdışındaki şer faaliyetlerinde çar çur ediyor. İran'ın elitleri ceplerini halkın parasıyla dolduruyor'' iddiasında bulunan Johnson, ABD'nin 'en yakın müttefikine' İran'la nükleer anlaşmadan çıkması çağrısı yaptı.

    'İNGİLİZ KÜRESEL DİPLOMATİK GÜCÜNÜ YANIMIZDA İSTİYORUZ'

    İngiltere Başbakanı Theresa May- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Hannah McKay
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    İngiltere'nin AB'nin anlaşmayı destekleyen pozisyonunu terk etmesi ve ABD'nin İran'a çok ağır yaptırımlar uygulama politikasına katılmasını talep eden ABD'li elçi, "ABD, İran'a baskıyı artıracak ve İngiltere'yi yanımızda istiyoruz. İngiltere'den küresel diplomatik gücünü kullanmasını bekliyoruz" dedi. 

    İNGİLİZ ŞİRKETLERİNE ÜLTİMATOM

    "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını küresel faydanın önüne koyacak olanlar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" tehdidinde bulunan Johnson, İngiliz şirketlerine ''Ya İran'la iş yapmaya son verirsiniz ya da ABD ile ticaretinizde vahim sonuçlarına katlanırsınız'' ültimatomunu verdi.

    Donald Trump 13 Temmuz 2018'de Kraliçe Elizabeth tarafından Windsor Kalesi'nde ağırlandı.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    BAŞBAKAN MAY'E MEYDAN OKUMA

    İngiliz basını, ABD'li elçinin, İran'la anlaşmaya taraf kaldırmayı sürdüren Theresa May'in başbakanlığındaki hükümete doğrudan meydan okuduğu yorumunu yaptı.

    Makalenin yayımlanmasından 6 gün önce İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD'nin İran'a yaptırımlarının Avrupa üzerindeki etkisini bloke etmeye yönelik ortak AB açıklamasına imza atmıştı.

    Etiketler:
    Daily Telegraph, Woody Johnson, Jeremy Hunt, Donald Trump, Theresa May, AB, İran, İngiltere, ABD
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