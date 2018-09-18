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20:25 18 Eylül 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump- Çin

    Trump: Çin, çiftçilerimize, işçilerimize saldırarak, seçimi benim aleyhime çevirmeye çalışıyor

    © REUTERS / Damir Sagolj
    ABD
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    Pekin'le başlattığı ticaret savaşlarında kontrolü kaybetmişe benzeyen Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine kendisi aleyhine müdahale ettiğine dair hayrete şayan bir iddiada bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Paul Manafort
    © REUTERS / Rick Wilking
    Trump'ın eski kampanya danışmanı Manafort, 'ABD'ye karşı komplo kurma' suçlamasını kabul etti
    ABD'yle ticarette adil davranmadıkları gerekçesiyle başta Çin olmak üzere müttefikler dahil bir dizi ülkeye gümrük vergilerini yükselten Başkan Donald Trump, muhataplarının misillemede bulunmasına kızıp gümrük duvarlarını iyice yükselttikçe ticaret savaşları çığrından çıkıyor. 

    BİR YANDAN RUSYA SORUŞTURMASINA SAYIP SÖVERKEN

    Rusya'nın Kasım 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip kendisinin başkan seçilmesini sağladığına dair kanıtlanamamış iddialarla boğuşan Trump, ticaret savaşı açtığı Çin'i kendisinin aleyhine Amerikan seçimlerine müdahale etmekle itham etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Azledilirsem piyasa çöker
    HABER AJANSLARI DA ŞAŞTI

    Twitter'dan yaptığı şaşırtıcı suçlamayı aktaran haber ajansları, Trump'ın bu iddiasının hiçbir temelinin olmadığının altını çizdi.

    KASIMDAKİ ARA SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN

    Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde muhalefetteki Demokratik Parti'nin çoğunluğu ele geçirmesini engellemek için gözünü karartan Trump'ın bu kampanyasına Çin sosu katması kafaları karıştırdı.

    Donald Trump'tan tüfekli keskin nişancı taklidi
    © AP Photo /
    Trump: Kongre ara seçimlerini kaybedersek solcu şiddet başlar
    'ÇİFTÇİMİZE, İŞÇİMİZE SALDIRARAK'

    Trump ''Çin, bana sadakatlerinden ötürü çiftçilerimize, çiftlik işçilerimize ve sanayi işçilerimize saldırarak seçimimizi etkilemeye ve değiştirmeye aktif biçimde çalıştığını açıkça duyurdu'' dedi.

    Ama Çin'den ne zaman böyle bir açıklama geldiği çözülemedi.

    Donald Trump, Ohio'daki 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinginde sıcaktan yakınırken
    © REUTERS / Leah Millis
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    'SADECE BEN DURDURABİLİRİM'

    ''Çin anlamadığı şey şu, bu insanlar büyük vatanseverler ve Çin'in uzun yıllardır ticarette ABD'den istifade ettiğini çok iyi anlıyorlar'' diye devam eden Trump, sözlerini şöyle bağladı:

    ''Bunu nasıl durduracağını bilen kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer çiftçilerimiz, çiftlik ve/ya sanayi işçilerimiz hedef alınırsa Çin'e karşı hızlı şekilde büyük ekonomi misilleme olacak!''

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak
    TÜMDEN GÜMRÜK DUVARI ÇEKME NOKTASINA YAKLAŞILDI

    Ancak çetelesini tutmanın zorlaştığı karşılıklı misillemelerden sonra ABD'nin tüm Çin ithal mallarına gümrük duvarı çekeceği noktaya çok yaklaşıldı.

    Trump'ın Çin'den 200 milyar dolarlık ithal mala daha yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdiğini, Pekin'in buna misilemede bulunması halinde Çin'den 267 milyar dolarlık ithal mala daha ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasının ardından, söz sırası Pekin'deydi.

    DİPLOMATİK ÇÖZÜM TEHLİKEDE

    Çin Ticaret Bakanlığı ''ABD'nin yeni gümrük vergilerine misillemede bulunmaktan başka çaremiz yok'' derken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang Trump'ın yeni adımlarının iki ülke arasında planlanan görüşmeleri belirsizliğe soktuğunu belirtti.

    Şuang şunları söyledi:

    ''İki ülke arasındaki ticaret sorunlarını çözmenin tek doğru yolunun eşit, dürüst-içten ve karşılıklı saygıya dayanan temelde görüşmeler ve danışmalar yürütülmesi olduğunu Çin her zaman vurguladı. Ama bu noktada ABD'nin yaptıklarının hiçbiri içtenlik ya da iyi niyet izlenimi vermiyor.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'Trump tutturdu: Venezüella'yı işgal edelim'
    ÇİNLİ YETKİLİLERDEN 'TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL' SİNYALİ

    Trump'ın çıtayı yükseltmesi öncesi, kendi yönetimi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin liderliğinde iki ülke arasında görüşmelerin başlamasıyla sorunun diplomatik yollardan çözülmesi için çalışıyordu.

    Ancak Bloomberg, Trump'ın gümrük vergilerinin yeni aşamasına geçmesi halinde Pekin'in görüşmeleri reddedeceğini duyurdu. Habere göre Çinli yetkililer ABD'li muadillerine ''Mnuchin görüşmeleri olmayacak'' mesajını gönderdi.

    Etiketler:
    Çin'den ABD seçimlerine müdahale, Bloomberg, Twitter, Liu He, Steven Mnuchin, Geng Şuang, Donald Trump, Çin, ABD
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