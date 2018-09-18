Trump: Çin, çiftçilerimize, işçilerimize saldırarak, seçimi benim aleyhime çevirmeye çalışıyor

Pekin'le başlattığı ticaret savaşlarında kontrolü kaybetmişe benzeyen Donald Trump, Çin'in ABD seçimlerine kendisi aleyhine müdahale ettiğine dair hayrete şayan bir iddiada bulundu.

ABD'yle ticarette adil davranmadıkları gerekçesiyle başta Çin olmak üzere müttefikler dahil bir dizi ülkeye gümrük vergilerini yükselten Başkan Donald Trump, muhataplarının misillemede bulunmasına kızıp gümrük duvarlarını iyice yükselttikçe ticaret savaşları çığrından çıkıyor.

BİR YANDAN RUSYA SORUŞTURMASINA SAYIP SÖVERKEN

Rusya'nın Kasım 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip kendisinin başkan seçilmesini sağladığına dair kanıtlanamamış iddialarla boğuşan Trump, ticaret savaşı açtığı Çin'i kendisinin aleyhine Amerikan seçimlerine müdahale etmekle itham etti.

© REUTERS / Leah Millis Trump: Azledilirsem piyasa çöker

Twitter'dan yaptığı şaşırtıcı suçlamayı aktaran haber ajansları, Trump'ın bu iddiasının hiçbir temelinin olmadığının altını çizdi.

KASIMDAKİ ARA SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN

Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde muhalefetteki Demokratik Parti'nin çoğunluğu ele geçirmesini engellemek için gözünü karartan Trump'ın bu kampanyasına Çin sosu katması kafaları karıştırdı.

© AP Photo / Trump: Kongre ara seçimlerini kaybedersek solcu şiddet başlar

Trump ''Çin, bana sadakatlerinden ötürü çiftçilerimize, çiftlik işçilerimize ve sanayi işçilerimize saldırarak seçimimizi etkilemeye ve değiştirmeye aktif biçimde çalıştığını açıkça duyurdu'' dedi.

Ama Çin'den ne zaman böyle bir açıklama geldiği çözülemedi.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Eylül 2018

© REUTERS / Leah Millis Trump'ın avukatı: Başkan azledilirse, ABD halkı ayaklanır

''Çin anlamadığı şey şu, bu insanlar büyük vatanseverler ve Çin'in uzun yıllardır ticarette ABD'den istifade ettiğini çok iyi anlıyorlar'' diye devam eden Trump, sözlerini şöyle bağladı:

''Bunu nasıl durduracağını bilen kişinin ben olduğumu da biliyorlar. Eğer çiftçilerimiz, çiftlik ve/ya sanayi işçilerimiz hedef alınırsa Çin'e karşı hızlı şekilde büyük ekonomi misilleme olacak!''

…..China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Eylül 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak

Ancak çetelesini tutmanın zorlaştığı karşılıklı misillemelerden sonra ABD'nin tüm Çin ithal mallarına gümrük duvarı çekeceği noktaya çok yaklaşıldı.

Trump'ın Çin'den 200 milyar dolarlık ithal mala daha yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdiğini, Pekin'in buna misilemede bulunması halinde Çin'den 267 milyar dolarlık ithal mala daha ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasının ardından, söz sırası Pekin'deydi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM TEHLİKEDE

Çin Ticaret Bakanlığı ''ABD'nin yeni gümrük vergilerine misillemede bulunmaktan başka çaremiz yok'' derken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang Trump'ın yeni adımlarının iki ülke arasında planlanan görüşmeleri belirsizliğe soktuğunu belirtti.

Şuang şunları söyledi:

''İki ülke arasındaki ticaret sorunlarını çözmenin tek doğru yolunun eşit, dürüst-içten ve karşılıklı saygıya dayanan temelde görüşmeler ve danışmalar yürütülmesi olduğunu Çin her zaman vurguladı. Ama bu noktada ABD'nin yaptıklarının hiçbiri içtenlik ya da iyi niyet izlenimi vermiyor.''

© REUTERS / Kevin Lamarque 'Trump tutturdu: Venezüella'yı işgal edelim'

Trump'ın çıtayı yükseltmesi öncesi, kendi yönetimi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin liderliğinde iki ülke arasında görüşmelerin başlamasıyla sorunun diplomatik yollardan çözülmesi için çalışıyordu.

Ancak Bloomberg, Trump'ın gümrük vergilerinin yeni aşamasına geçmesi halinde Pekin'in görüşmeleri reddedeceğini duyurdu. Habere göre Çinli yetkililer ABD'li muadillerine ''Mnuchin görüşmeleri olmayacak'' mesajını gönderdi.