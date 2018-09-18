ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak

Suriye'de IŞİD ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'in elinden almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin IŞİD mensubu bulunduğunu iddia etti.
'ORTAK DEVRİYELER İÇİN EĞİTİM SÜRÜYOR'
"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Menbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.
'YPG MENBİÇ'TE OLMAYACAK'
'Menbiç'te YPG unsurları bulunup bulunmadığına' ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Menbiçte çok az YPG'li var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak" şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.
'ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine' ilişkin sorulara da yanıt veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG'nin kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
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