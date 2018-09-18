ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritasına ilişkin "Menbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Hikmet Durgun ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’nin doğusunda tatbikata başladı

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden IŞİD karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de IŞİD ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'in elinden almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin IŞİD mensubu bulunduğunu iddia etti.

'ORTAK DEVRİYELER İÇİN EĞİTİM SÜRÜYOR'

"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Menbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.

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Menbiç yol haritası kapsamında iki ülke güvenlik güçlerinin bölgede ortak devriyelere henüz başlamadığını belirten Albay Ryan, ortak devriyeler için verilen eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

'YPG MENBİÇ'TE OLMAYACAK'

'Menbiç'te YPG unsurları bulunup bulunmadığına' ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Menbiçte çok az YPG'li var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.

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'Koalisyonun anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına' ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınan Albay Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatları kurtaracak bir siyasi çözümün bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

'ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine' ilişkin sorulara da yanıt veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG'nin kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.