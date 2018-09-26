WSJ: ABD, 3 Ortadoğu ülkesinden Patriot sistemlerini çekiyor

Pentagon'un 3 Ortadoğu ülkesinde bulunan 4 Patriot füze savunma sistemini geri çekme kararını duyuran Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn olduğunu duyurdu.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Tüm dünyayı İran'ı tecrit etmeye çağırıyoruz

WSJ, bir yandan ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı esip gürlerken diğer yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Ortadoğu'daki 3 müttefik ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldığını yazdı.

Patriot çekme kararının gelecek ay hayata geçirileceği kaydedildi.

'İRAN'IN FÜZELERİNE KARŞI SAVUNMASIZ KALACAKLAR'

Haber, ABD yönetiminin Tahran'ı tüm bölge ve hatta tüm dünya için tehdit olarak gösterip İran'ın balistik füze programını hedef aldığı bir dönemde patlak verdi.

Trump'ın BM'de İran'a karşı atıp tuttuğu sırada gelen bu adımın, Ortadoğu'daki müttefik ülkeler Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i savunma açısından zayıf düşüreceğine dikkat çekildi.

ABD'NİN ASYA PİVOT STRATEJİSİ

Bunu Mattis'in kararı olarak sunan haberde, böylece odağın, Ortadoğu ve Afganistan'da uzun zamandır devam eden ihtilaf ve çatışmalardan Rusya ve Çin'le yaşanan gerginliklere kaydırıldığını belirtti.

Washington ile Moskova arasında Kırım'ın Rusya'ya iltihakından Suriye savaşı ve 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarına uzanan bir dizi sorun var.

KUVEYT: RUTİN PROSEDÜR

WSJ'nin haberi üzerine Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

''İçsel ve rutin prosedür. ABD'nin kararı bizimle koordineli şekilde alındı ve bundan savunma sistemlerimiz etkilenmeyecek. Kuveyt'in kendi Patriot sistemi, tüm coğrafi sınırlarını kapsıyor ve koruyor.''