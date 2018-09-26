WSJ: ABD, 3 Ortadoğu ülkesinden Patriot sistemlerini çekiyor

Patriot çekme kararının gelecek ay hayata geçirileceği kaydedildi.
'İRAN'IN FÜZELERİNE KARŞI SAVUNMASIZ KALACAKLAR'
Haber, ABD yönetiminin Tahran'ı tüm bölge ve hatta tüm dünya için tehdit olarak gösterip İran'ın balistik füze programını hedef aldığı bir dönemde patlak verdi.
Trump'ın BM'de İran'a karşı atıp tuttuğu sırada gelen bu adımın, Ortadoğu'daki müttefik ülkeler Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i savunma açısından zayıf düşüreceğine dikkat çekildi.
ABD'NİN ASYA PİVOT STRATEJİSİ
Bunu Mattis'in kararı olarak sunan haberde, böylece odağın, Ortadoğu ve Afganistan'da uzun zamandır devam eden ihtilaf ve çatışmalardan Rusya ve Çin'le yaşanan gerginliklere kaydırıldığını belirtti.
KUVEYT: RUTİN PROSEDÜR
WSJ'nin haberi üzerine Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
''İçsel ve rutin prosedür. ABD'nin kararı bizimle koordineli şekilde alındı ve bundan savunma sistemlerimiz etkilenmeyecek. Kuveyt'in kendi Patriot sistemi, tüm coğrafi sınırlarını kapsıyor ve koruyor.''
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)