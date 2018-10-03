ABD'den Çin karşıtı yeni rapor: Silah yapımında kullanılan malzemeleri ucuza satıyor

Yeni bir Pentagon raporuna göre ABD, Çin'i 'ABD'li rakiplerine baskı yaparak ve sektör dışı bırakmakla tehdit ederek' ABD silahlarında kullanılan malzemeleri satmaya çalışmakla suçlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, hazırlanması için Temmuz 2017'de görevlendirilen ve uzun gecikmelerden sonra yayınlanması beklenen çalışma, iki isimsiz kaynak tarafından Foreign Policy'ye açıklandı. Buna göre ABD, Çin'i, ABD'nin ulusal güvenliğini incitmeyi amaçlayan 'gizli ticari uygulamalarda bulunmakla' suçlayacak.

Örneğin, roket yapımında kullanılan bir bileşen olan amonyum perklorat maddesi için ABD yalnızca bir adet tedarikçiye sahipken Çin, söz konusu maddede kaynakların çoğuna sahip. Araştırmaya göre Çin, söz konusu maddeyi düşük fiyatlarda sattığı için bu durum ABD şirketlerinin sektörde kalmasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, Çin'in gelişmiş ABD silah sistemlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin üretiminde gerekli olan işlenmiş nadir toprak metallerinin ticaretinde hakim konumda olması da ABD'nin endişeleri arasında yer alıyor.

'DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KULLANIYOR'

Pentogan'dan bir yetkili, FP'ye yaptığı açıklamada "Çin, endüstrimizi ve ulusal stratejimizi olumsuz anlamda etkilemek için doğal kaynaklar üzerindeki kontrolünü kullanıyor. Bu, endüstrimizin sürdürebilirliği üzerinde ciddi bir etki yaratıyor" dedi.

Birkaç hafta içerisinde yayınlanması beklenilen çalışmada, ABD'nin Asyalı stratejik rakibiyle ilgili uzun bir 'şikayet listesi' yer alacak.

ABD'nin, Çin'e yönelttiği suçlamalar arasında fikir mülkiyeti hırsızlığı, para manipülasyonu, ihtilaflı sularda askeri kuvvet göstermek, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uygulamamak gibi iddialar bulunuyor.