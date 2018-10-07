Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden beri haber alınamazken ABD'li gazeteci ve siyasetçilerden tepkiler yükseliyor.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court Amerikan teknoloji devleri, Suudi Veliahtı için el pençe divan

ABD'nin Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarını yayımladığı sütunu boş bıraktı.

AMERİKAN GAZETELERİ TÜM DÜNYAYA DUYURUYOR

"Kayıp Bir Ses" başlığı açan gazete, altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı, ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor'' diye yazdı.

This should be a column by Jamal Khashoggi.https://t.co/g6QQOQZqny — Washington Post Opinions (@PostOpinions) 4 Ekim 2018

Saudi Arabia says he left the building.



His fiancee, waiting for him, says he did not, and he cannot be found.



Turkey says it has seen no sign that he left the building.



Jamal Khashoggi appears to have disappeared, and we are worried.https://t.co/gBro1ilFZC — Washington Post Opinions (@PostOpinions) 4 Ekim 2018

​NEW YORK TIMES'DAN BAŞYAZI

New York Times gazetesi de 'Kaşıkçı'yı Bulun' başlıklı başyazısında, Suudi gazetecinn konsolosluğa gitmekten korktuğunu ve içeri girerken telefonunu nişanlısına bırakarak başına bir şey gelmesi durumunda yardım çağrısında bulunmasını istediğini yazdı.

From the New York Times Editorial Board: Saudi Arabia must do everything in its power to help locate Jamal Khashoggi, a Washington Post journalist who is now missing https://t.co/IvsZEJsEnV — NYT Opinion (@nytopinion) 5 Ekim 2018

VELİAHT PRENS'E SERT ELEŞTİRİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren NYT, prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı.

'SESİNİZİ ÖYLE YÜKSELTİN Kİ ZORBA BİLE DUYSUN'

© AA / Prens Selman takım elbiseyle Starbucks'ta 5

Kaşıkçı'nın "Evimi, ülkemi ve işimi bıraktım ve sesimi yükseltiyorum, aksini yapmak hapiste çürüyenleri aldatmak olacaktı" sözlerine atıfta bulunan başyazı, "Tam da bu nedenle Kaşıkçı ve susturulmuş tüm diğer cesur sesler adına sesini yükseltebilenler, öyle bir yükseltin ki zorba bir reformist bile duysun'' çağrısında bulundu.

FRIEDMAN'DAN TRUMP VE KUSHNER'E ÇAĞRI

Pulitzer ödüllü araştırmacı yazar ve New York Timws'ın köşe yazarı Thomas Friedman da Kaşıkçı için ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner'a çağrıda bulundu.

.@nytimes’ Friedman’s glowing portrait of MBS (while MBS was jailing & killing critics, & plotting the assassination of Brilliant Khashoggi, brutally tortured & murdered inside a Saudi Consulate) might have been viewed as an endorsement of his policies. Words have consequences. https://t.co/uUFXsPwsjF — Rula Jebreal (@rulajebreal) 6 Ekim 2018

Friedman, Twitter paylaşımında "Trump ve Kushner. Ben genelde fikir beyan eden paylaşımlar yapmam, ama Cemal Kaşıkçı’nın bulunması ve serbest bırakılması için Suudi hükümetine ulaşmalısınız. Onun yapıcı eleştirileri olmasaydı Suudi ekonomik reformu başarısız olacaktır'' dedi.

I didn't read @tomfriedman's @nytimes "Saudi Arabia's Arab Spring, at Last" piece; was it about the Saudi despot doing journo spring cleaning in fall? pic.twitter.com/KnW2dpk4H2 — Puns N' Roses (@gthanku) 6 Ekim 2018

SENATÖRLER TEPKİLERİNİ RİYAD'A İLETTİ

ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı ve Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker'ın ofisinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'yla ilgili tepkinin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne iletildiği bildirildi.

This must be Mohammed bin Salman’s “Cronkite moment” (“If I’ve lost Tom Friedman, I’ve lost middle America”) pic.twitter.com/zQC77cZacP — Mohamad Bazzi (@BazziNYU) 6 Ekim 2018

Açıklamada, Corker’ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki güvenlik kamerası görüntülerinin ilgili yetkililere verilmesi çağrısında bulunduğu ve konunun takipçisi olacağını ifade ettiği belirtildi.

'KRALİYET DERHAL AÇIKLAMA YAPSIN'

Komitenin önemli isimlerinden Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy de sosyal medya hesabından "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır" çağrısını paylaştı.

Suudi reformcuların platformu Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra kaybolmuştu.