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03:09 07 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı için gösteri düzenleyenler arasında Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da vardı.

    Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor

    © REUTERS / Osman Orsal
    ABD
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden beri haber alınamazken ABD'li gazeteci ve siyasetçilerden tepkiler yükseliyor.

    Muhammed bin Selman, Google şirketi, Silikon Vadisi, Kaliforniya, ABD, 6 Nisan 2018
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    ABD'nin Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarını yayımladığı sütunu boş bıraktı.

    AMERİKAN GAZETELERİ TÜM DÜNYAYA DUYURUYOR

    "Kayıp Bir Ses" başlığı açan gazete, altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı, ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor'' diye yazdı.

    ​NEW YORK TIMES'DAN BAŞYAZI

    New York Times gazetesi de 'Kaşıkçı'yı Bulun' başlıklı başyazısında, Suudi gazetecinn konsolosluğa gitmekten korktuğunu ve içeri girerken telefonunu nişanlısına bırakarak başına bir şey gelmesi durumunda yardım çağrısında bulunmasını istediğini yazdı.

    VELİAHT PRENS'E SERT ELEŞTİRİ

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren NYT, prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı.

    'SESİNİZİ ÖYLE YÜKSELTİN Kİ ZORBA BİLE DUYSUN'

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'de
    © AA /
    Prens Selman takım elbiseyle Starbucks'ta
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    Kaşıkçı'nın "Evimi, ülkemi ve işimi bıraktım ve sesimi yükseltiyorum, aksini yapmak hapiste çürüyenleri aldatmak olacaktı" sözlerine atıfta bulunan başyazı, "Tam da bu nedenle Kaşıkçı ve susturulmuş tüm diğer cesur sesler adına sesini yükseltebilenler, öyle bir yükseltin ki zorba bir reformist bile duysun'' çağrısında bulundu.

    FRIEDMAN'DAN TRUMP VE KUSHNER'E ÇAĞRI

    Pulitzer ödüllü araştırmacı yazar ve New York Timws'ın köşe yazarı Thomas Friedman da Kaşıkçı için ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner'a çağrıda bulundu.

    Friedman, Twitter paylaşımında "Trump ve Kushner. Ben genelde fikir beyan eden paylaşımlar yapmam, ama Cemal Kaşıkçı’nın bulunması ve serbest bırakılması için Suudi hükümetine ulaşmalısınız. Onun yapıcı eleştirileri olmasaydı Suudi ekonomik reformu başarısız olacaktır'' dedi.

    SENATÖRLER TEPKİLERİNİ RİYAD'A İLETTİ

    ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı ve Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker'ın ofisinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'yla ilgili tepkinin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne iletildiği bildirildi.

    Açıklamada, Corker’ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki güvenlik kamerası görüntülerinin ilgili yetkililere verilmesi çağrısında bulunduğu ve konunun takipçisi olacağını ifade ettiği belirtildi.

    'KRALİYET DERHAL AÇIKLAMA YAPSIN'

    suudi veliaht prensi muhammed bin selman
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    Komitenin önemli isimlerinden Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy de sosyal medya hesabından "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır" çağrısını paylaştı.

    Suudi reformcuların platformu Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra kaybolmuştu.

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